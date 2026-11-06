Sterke Europese start doet STVV dromen: "We kunnen Ajax kloppen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Sterke Europese start doet STVV dromen: "We kunnen Ajax kloppen"
Foto: © Photonews
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Sepp de Roover had liever drie punten gezien, maar de interimcoach van STVV kon na het gelijkspel tegen Brann in de Conference League wel leven met het resultaat. De Roover wordt binnenkort assistent van Jonas De Roeck op Stayen en blikte na afloop ook vooruit op het stevige Europese programma.

Bij STVV overheerste aanvankelijk de ontgoocheling na het gelijkspel tegen Brann op Stayen. De Truienaars gaven hun voorsprong pas in de tweede helft uit handen, maar hielden wel een punt over aan hun Europese duel. In de huidige situatie, waarin de ploeg ook in de Jupiler Pro League weg wil uit de degradatiezone, was vooral niet verliezen een welkom gegeven.

"We hoeven niet ontgoocheld te zijn. We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld, ook al was die niet uitzonderlijk", stelde Sepp de Roover na afloop. De interimtrainer wordt in de komende uren officieel de assistent van Jonas De Roeck, een functie die hij eerder ook al naast De Roeck bij Antwerp invulde.

STVV krijgt Brann niet over de knie

De thuisploeg hoopte de 1-0-voorsprong vast te houden, maar Brann toonde volgens De Roover waarom het een lastige tegenstander is. STVV kreeg in de slotfase zelf nog kansen om opnieuw op voorsprong te komen, zonder die af te werken.

"Natuurlijk wilden we die 1-0 behouden, maar Brann heeft bewezen dat het een goede ploeg is. Op het einde kregen we nog mogelijkheden die we niet konden benutten. Het resultaat had dus ook anders kunnen zijn. Defensief stonden we redelijk stevig en daar hebben we de hele wedstrijd op gehamerd."

Zware affiches wachten in de Conference League

Een derde Europese zege op rij zat er niet in voor STVV, al blijft de ploeg in de Conference League wel ongeslagen. Dat is een degelijk uitgangspunt, zeker omdat er nu een pak zwaardere opponenten aankomen.

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Hajduk Split, Ajax en Lugano zijn de volgende tegenstanders in Europa. De Roover ziet ondanks die moeilijke kalender kansen voor de Kanaries. "Er wachten ons drie sterke tegenstanders, maar als we ons beste niveau halen, kunnen we één van die drie wedstrijden winnen. We moeten nu vooral zo snel mogelijk een zege pakken in de competitie, zodat we uit de degradatiezone raken", besloot hij bij Sporza.

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