The Athletic wijdt uitgebreid artikel aan Belg: “Ken je Asterix en Obelix? Hij is Obelix"

Mike Penders is stilaan zijn strepen aan het verdienen bij Chelsea. De 21-jarige doelman kreeg na een ongelukkige owngoal tegen Tottenham flink wat kritiek, maar heeft zich uitstekend herpakt. The Athletic wijdde een uitgebreid artikel aan de Belgische keeper en sprak daarvoor met verschillende coaches die hem bij KRC Genk hebben begeleid.

Na zijn fout tegen Tottenham, waardoor Chelsea met 0-2 verloor, volgden sterke prestaties tegen Liverpool en Manchester United. Tegen die laatste ploeg pakte Penders zijn eerste clean sheet en maakte hij indruk met een geweldige redding op Bryan Mbeumo. Chelsea won met 2-0 en ondertussen klinkt de vraag of Emiliano Martínez zijn basisplaats zomaar moet terugkrijgen.

De druk maakt hem alleen maar sterker

Guy Martens, jarenlang keeperstrainer bij Genk en ook de man die Thibaut Courtois begeleidde, kent Penders al sinds diens dertiende. “Mike is iemand die hetzelfde blijft, of er nu 100.000 mensen op de tribune zitten of slechts twee. Hij wordt beter naarmate de druk groter wordt”, vertelt hij aan The Athletic.

Ook Steven Frederix, een andere voormalige keeperstrainer bij Genk, zag hoe Penders overeind bleef onder druk. Tijdens een wedstrijd van Jong Genk tegen Beveren probeerden de supporters hem uit zijn concentratie te halen. “Als hij in een stadion met 80.000 mensen speelt, vindt hij dat fantastisch. Als mensen tegen hem roepen, wordt hij alleen maar groter.”

Van werkpunt bij Genk naar vergelijking met Courtois

Penders was niet altijd de complete doelman die hij vandaag lijkt te worden. Vooral zijn meevoetballende kwaliteiten vormden aanvankelijk een werkpunt. “Het was een ramp”, geeft Martens toe. “Zijn traptechniek, het aannemen van de bal en zijn coördinatie: het was allemaal heel basaal.” Met veel individuele training werkte hij die tekortkomingen weg.

Zijn leergierigheid maakte indruk op zijn trainers. Ook Thorsten Fink, die hem bij Genk zijn profdebuut liet maken, roemt zijn rust en concentratie. De vergelijking met Courtois is ondertussen nooit ver weg. Chelsea-coach Xabi Alonso polste de Rode Duivel zelfs al over Penders, waarbij Courtois naar eigen zeggen gelijkenissen zag.



Lees ook... Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant›

Chelsea betaalde ongeveer twintig miljoen euro om hem bij Genk weg te halen. Na een uitleenbeurt aan Strasbourg kreeg hij dit seizoen zijn kans in Londen. Of hij definitief eerste doelman wordt, moet nog blijken. Martens twijfelt alvast niet aan zijn potentieel en omschrijft hem treffend: “Als doelman is hij een beest. Ken je Asterix en Obelix? Hij is Obelix!”