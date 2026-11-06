Union blijft indruk maken in Europa: "In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten"

Union blijft indruk maken in Europa: "In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten"
Foto: © Photonews

David Hubert was een tevreden coach na de zege van Union in Vigo. Zijn ploeg kreeg het lastig, maar pakte wel opnieuw de volle buit in de Europa League.

Van de openingsgoal van Celta de Vigo over de dubbele treffer van Zeneli en de stevige Galicische druk tot de gemiste strafschop: Union beleefde alle emoties in Vigo. Na het laatste fluitsignaal overheerste vooral de trots.

"Nee, dit was echt geen wedstrijd voor hartpatiënten. Het was een mooie Europese avond. We wisten dat het niet makkelijk zou worden. We willen ons eigen spel opleggen en dat is op bepaalde momenten gelukt. Maar als dat niet lukt, moet je als ploeg stevig blijven staan", vertelde David Hubert na afloop op zijn persconferentie.

Union plooide, maar brak niet in Vigo

Guilherme was daar een treffend voorbeeld van. De Braziliaan toont steeds meer dat hij het Europese voetbal begrijpt. In aanvallend opzicht kon hij ditmaal weinig verschil maken, maar verdedigend was hij bijzonder waardevol. "Hij heeft elf maanden moeten trainen op verdedigen, maar nu doet hij dat automatisch", aldus Hubert.

Ook Hervé Koffi had een groot aandeel in de overwinning. De doelman pakte uit met enkele knappe reddingen op momenten dat Celta de Vigo de druk opvoerde. "We konden rekenen op een goede keeper. We verdedigden goed en wanneer zij er toch doorheen kwamen, stond hij daar. In zulke wedstrijden zie je al zijn kwaliteiten. We hebben een jonge groep met veel nieuwkomers. Dan is het fijn om achterin iemand met zijn ervaring te hebben."

VAR-moment zorgt nog voor spanning

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Union had zich in de slotfase nochtans een pak zenuwen kunnen besparen als Zeneli zijn strafschop had benut en de marge had verdubbeld. De penalty kwam uit het niets, want de VAR greep pas na lange tijd in voor handspel. "Ik begreep niet meteen waarom hij naar de VAR ging. Ik had niets gezien in ons strafschopgebied en wist niet goed wat er aan de hand was. Maar het was duidelijk handspel", besloot Hubert.

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