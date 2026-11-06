Van Anderlecht en Antwerp terug naar Stayen: Jonas De Roeck krijgt nieuwe kans bij STVV

STVV heeft zijn opvolger voor Frédéric De Meyer gevonden. Zoals verwacht neemt Jonas De Roeck de leiding over bij de Kanaries. Voor de 46-jarige trainer wordt het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving: acht jaar na zijn eerste passage op Stayen krijgt hij er een nieuwe kans.

De Meyer moest vertrekken na vijf opeenvolgende competitienederlagen. STVV zakte daardoor naar de vijftiende plaats en telt na tien speeldagen amper acht punten. De clubleiding vond dat niet in verhouding met de kwaliteit en de ambities van de spelersgroep.

De Roeck begon zijn profcarrière op Stayen

De Roeck kent STVV bijzonder goed. In 2017 begon hij er aan zijn eerste opdracht als hoofdtrainer in het profvoetbal, na eerdere passages bij Lyra en Berchem Sport.

Hij kende een behoorlijke start, maar de Japanse eigenaars waren uiteindelijk niet tevreden met de tiende plaats in de competitie en de tweede plek in Play-off 2. De samenwerking werd stopgezet.

De banden met de club bleven nadien wel bestaan. STVV bleef positief over De Roeck, die doorheen de jaren geregeld opnieuw in beeld kwam. Nu keert hij terug met heel wat meer ervaring op zak.

Ervaring bij Anderlecht, Westerlo en Antwerp



Na zijn eerste passage bij de Kanaries werkte De Roeck bij Anderlecht, waar hij zowel als assistent als bij de beloften actief was. Vervolgens werd hij hoofdtrainer bij Westerlo en Antwerp. Ook bij Club Brugge deed hij ervaring op als coach van de beloften. Bij STVV treft hij bovendien opnieuw Sepp De Roover, met wie hij eerder al samenwerkte bij Antwerp.