Van Anderlecht en Antwerp terug naar Stayen: Jonas De Roeck krijgt nieuwe kans bij STVV

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Van Anderlecht en Antwerp terug naar Stayen: Jonas De Roeck krijgt nieuwe kans bij STVV
Word fan van STVV! 515

STVV heeft zijn opvolger voor Frédéric De Meyer gevonden. Zoals verwacht neemt Jonas De Roeck de leiding over bij de Kanaries. Voor de 46-jarige trainer wordt het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving: acht jaar na zijn eerste passage op Stayen krijgt hij er een nieuwe kans.

De Meyer moest vertrekken na vijf opeenvolgende competitienederlagen. STVV zakte daardoor naar de vijftiende plaats en telt na tien speeldagen amper acht punten. De clubleiding vond dat niet in verhouding met de kwaliteit en de ambities van de spelersgroep.

De Roeck begon zijn profcarrière op Stayen

De Roeck kent STVV bijzonder goed. In 2017 begon hij er aan zijn eerste opdracht als hoofdtrainer in het profvoetbal, na eerdere passages bij Lyra en Berchem Sport.

Hij kende een behoorlijke start, maar de Japanse eigenaars waren uiteindelijk niet tevreden met de tiende plaats in de competitie en de tweede plek in Play-off 2. De samenwerking werd stopgezet.

De banden met de club bleven nadien wel bestaan. STVV bleef positief over De Roeck, die doorheen de jaren geregeld opnieuw in beeld kwam. Nu keert hij terug met heel wat meer ervaring op zak.

Ervaring bij Anderlecht, Westerlo en Antwerp


Na zijn eerste passage bij de Kanaries werkte De Roeck bij Anderlecht, waar hij zowel als assistent als bij de beloften actief was. Vervolgens werd hij hoofdtrainer bij Westerlo en Antwerp. Ook bij Club Brugge deed hij ervaring op als coach van de beloften. Bij STVV treft hij bovendien opnieuw Sepp De Roover, met wie hij eerder al samenwerkte bij Antwerp.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Jonas De Roeck

Meer nieuws

Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

Bondscoach Mark van Bommel heeft vooral in één linie problemen voor zijn selectie

07:40
Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

Het is nu al enorm: dit heeft Club Brugge tot nu toe verdiend in de Champions League

07:20
Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij

07:00
1
STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

STVV blijft ongeslagen in Europa, maar laat dure punten liggen tegen Noorse topclub

22:54
Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen Reactie

Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen

06:00
Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws

23:50
2
Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

Avondje Europa League: assist voor ex-speler Antwerp, frustraties voor Rode Duivel

23:20
Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

Avondje Conference League: ex-spits Genk scoort twee keer voor Ajax, sprookje op Gibraltar

23:40
Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

Geweldige Zeneli en sublieme Koffi loodsen Union naar stuntzege bij Celta Vigo

23:05
Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

Onia-Seke out voor Club Brugge? Vitor Bruno reageert op tranen: "Hij is dat niet gewend"

22:40
Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Reactie

Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land"

22:20
4
Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij" Reactie

Anderlecht had eindelijk wat Vitor Bruno ook tegen Club Brugge wil zien: "Dan krijgen ze alles van mij"

21:40
Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week'

22:00
7
De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

De 26 Rode Duivels: verrast Mark van Bommel?

21:20
Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

Anderlecht knokt zich (soms letterlijk) voorbij Salzburg dankzij... weeral een schitterende vrije trap

20:40
Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

Premier League op komst voor speler Club Brugge? “Heeft alle kwaliteiten”

21:00
KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland

20:42
6
LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

LIVE SPEELDAG 11: 'Antwerp haalt nieuwe pion in huis met verleden bij KBVB'

20:20
Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

Anderlecht-fans maken bezoekende supporters van Salzburg woedend met spandoek

20:10
4
Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

Filip Joos spreekt over Vitor Bruno en bestuur Anderlecht: “Net een pluspunt”

19:40
Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

Dromen van de top-8? Club Brugge is dé overachiever van de Champions League

20:00
Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

Belgische voetbalbond is het beu en komt met nieuw plan

19:20
Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet

Live. Transfernieuws 5/11: Aston Villa slaat toe na gerucht over Man United, Essevee heeft opnieuw beet

19:10
Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

Pornoster duikt plots op bij voormalige Premier League-kampioen: supporters woedend

19:00
Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

Goed nieuws voor Anderlecht: na vier maanden blessureleed staat hij weer op het veld van het Lotto Park

18:35
Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

Club Brugge heeft statistische nummer één van de Champions League in huis: Sommer troeft Courtois af

18:50
"Bruno speelde carrousel en pakte de flosj, dus hij mag nog een rondje doen ... Maar het is gedaan"

"Bruno speelde carrousel en pakte de flosj, dus hij mag nog een rondje doen ... Maar het is gedaan"

18:20
1
Dejaegere is het beu bij Kortrijk: "Mijn honger mis ik bij sommigen"

Dejaegere is het beu bij Kortrijk: "Mijn honger mis ik bij sommigen"

17:20
Davy Roef kan donderdag wereldrecord op zijn naam hebben staan

Davy Roef kan donderdag wereldrecord op zijn naam hebben staan

18:00
Trainer van Thorgan Hazard breekt stilte na 1-9 en doet opvallende uitspraak

Trainer van Thorgan Hazard breekt stilte na 1-9 en doet opvallende uitspraak

17:40
Anderlecht is geen club voor gevoelige zielen: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

Anderlecht is geen club voor gevoelige zielen: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

16:50
Ex-speler van Standard duikt op als mogelijke nieuwe coach van Kevin De Bruyne

Ex-speler van Standard duikt op als mogelijke nieuwe coach van Kevin De Bruyne

17:00
3
United-trainer ligt zwaar onder vuur, maar Tielemans maakt na spektakelzege één ding duidelijk

United-trainer ligt zwaar onder vuur, maar Tielemans maakt na spektakelzege één ding duidelijk

16:40
Nederlander uit JPL blijft halsstarrig na zege Club Brugge in Eindhoven: "Nederlands voetbal niveau hoger" Reactie

Nederlander uit JPL blijft halsstarrig na zege Club Brugge in Eindhoven: "Nederlands voetbal niveau hoger"

15:45
4
Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief"

Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief"

16:20
5
Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit"

Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit"

16:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 20:45 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 07/11 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 07/11 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 07/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 07/11 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 08/11 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 08/11 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 08/11 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

What the Frog What the Frog over KAA Gent laat dure punten liggen tegen zwak KuPS in desolaat Finland Goro Goro over Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij Thomme Thomme over Coosemans als voorbeeld: "Misschien zijn we nu de beste ploeg van het land" Thomme Thomme over Ongezien: UEFA kiest voor de derde keer op rij voor Bruggeling in 'Team van de Week' Goro Goro over Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief" André Coenen André Coenen over Overwinning van Club Brugge komt aan: Nederlandse media zijn duidelijk en noemen vooral één speler Andreas2962 Andreas2962 over Belgische coëfficiëntenpolonaise ... en toch ook een beetje slecht nieuws FCBalto FCBalto over Celta De Vigo - Union SG: 1-2 Bork Bork over Ex-Anderlecht-lieveling vertelt hoe René Weiler hem 'te kakken zette': "Dat was gratuit" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over PSV-coach Peter Bosz blijft verbijsterd achter na stunt van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved