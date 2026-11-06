Verschrikkelijk nieuws voor Standard: maanden out na zware knieblessure en einde verhaal

Standard heeft het gevreesde verdict bevestigd: aanvoerder Marlon Fossey heeft zijn kruisband gescheurd. De Amerikaan staat voor een lange revalidatie en lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen.

Het slechte nieuws dat woensdag al in de lucht hing, is donderdagavond officieel bevestigd door Standard. Marlon Fossey liep tijdens een training zonder contact een ernstige blessure op aan zijn rechterknie.

Trainer Vincent Euvrard sprak daags voor de thuiswedstrijd tegen SK Beveren al bijzonder somber over de situatie. "We wachten de MRI af, maar dit kan een zeer lange afwezigheid worden. We vrezen het ergste. Alles wijst erop dat het heel ernstig is", klonk het toen.

Gescheurde kruisband voor Fossey

De onderzoeken hebben die vrees nu bevestigd. Fossey heeft een scheur van de voorste kruisband opgelopen, gecombineerd met een verstuiking van de binnenste knieband. Daardoor lijkt de kans bijzonder klein dat de Standard-kapitein dit seizoen nog op het veld verschijnt.

Blessé lors d'une séance d'entraînement cette semaine, Marlon Fossey souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament interne du genou droit. Tout le club apporte son soutien à son capitaine et lui souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile. On est avec toi, Capi. ❤️ ℹ️ https://t.co/MKixvGhMPG — Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 5, 2026

"Marlon Fossey, die deze week geblesseerd raakte tijdens een trainingssessie, heeft een scheur van de voorste kruisband en een verstuiking van de binnenste knieband in zijn rechterknie", meldt Standard via de officiële kanalen. "De hele club steunt zijn kapitein en wenst hem veel moed toe in deze moeilijke periode. We zijn bij je, Capi."





Ook contractdossier wordt onzeker

Voor Fossey komt de blessure op een bijzonder pijnlijk moment. De Amerikaanse rechtsachter had in de voorbije seizoenen vaker af te rekenen met spierproblemen, maar slaagde er dit jaar eindelijk in om een langere reeks wedstrijden af te werken.

Zijn contract op Sclessin loopt wel af in juni. De zware blessure werpt dus ook een schaduw over zijn toekomst bij de Rouches: krijgt Fossey een verlengd verblijf als blijk van vertrouwen, of heeft hij mogelijk al zijn laatste wedstrijd in het Standard-shirt gespeeld?