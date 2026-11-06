Wat is er aan de hand bij KAA Gent? "De oorzaken liggen bij de spelers"

KAA Gent vond voor de tweede wedstrijd op rij niet de weg naar doel. Ook op het veld van KuPS bleef het 0-0 in de Conference League. De Buffalo's botsen zo op hun eerste echte dipje van het seizoen en moeten snel een antwoord formuleren.

KAA Gent had donderdag in Finland nochtans het overwicht, zeker voor rust, maar liet tegen KuPS twee vermijdbare punten liggen. Paniek is er nog niet bij de Buffalo's, al volgt deze Europese ontgoocheling wel kort na de nederlaag op Lommel. Rik de Mil zag vooral dat zijn ploeg haar kansen niet afwerkte.

"We hadden hier met drie punten moeten vertrekken", vertelde de coach na afloop aan Sporza. "Over onze eerste helft en ons spel mogen we tevreden zijn. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar de bal wilde er niet in. Voor doel ontbrak het ons aan scherpte."

Gent verliest na rust de controle

Na de pauze begon Gent volgens De Mil nog degelijk, maar daarna zakte het niveau weg. De Buffalo's gingen te nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, met minder verzorgd voetbal als gevolg.

"We startten goed aan de tweede helft, maar ons spel werd geleidelijk minder. De spelers wilden het forceren en dat is nooit goed. Ze moeten leren om op dezelfde manier te blijven spelen als in de eerste helft."

Vergara nog op zoek naar zijn beste niveau

De doelpuntendroogte duurt intussen twee wedstrijden. De Mil zoekt de verklaring niet bij één element, maar wijst wel naar de individuele vorm van enkele spelers. Daarbij noemde hij expliciet Vergara, die na een lange afwezigheid nog ritme mist.



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"Waarom de bal er al twee matchen niet in gaat? Dat is soms moeilijk te verklaren, maar er zijn zeker meerdere redenen die met bepaalde spelers te maken hebben. Vergara is lang afwezig geweest en zoekt nog zijn beste niveau. Hij had hier twee keer moeten scoren, maar mist nog precisie. We moeten blijven werken aan onze efficiëntie."

Rode Ster wordt een belangrijke test

Met vier punten uit drie wedstrijden staat AA Gent voorlopig pas achttiende in de Conference League. Het is al de tweede keer dat de ploeg punten laat liggen in de competitie. De volgende Europese opdracht, tegen Rode Ster Belgrado, krijgt daardoor extra gewicht.

"De wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado wordt nu heel belangrijk", besloot Rik de Mil. De Buffalo's hebben er alle baat bij om dan opnieuw overtuigender voor doel te zijn.