🎥 Arthur Theate beleeft bijzondere avond in Italië en maakt het verschil

Bologna heeft met 1-2 gewonnen op het veld van Parma. Arthur Theate zette zijn ploeg op weg naar de zege met een krachtige kopbal onder de lat.

Arthur Theate beleefde geen eenvoudige weken bij Bologna. Na een zware fout tegen AC Milan en een veroorzaakte strafschop tegen Monza werden zijn recente misstappen telkens zwaar afgestraft. Zijn ploeg trok wel in beide wedstrijden aan het langste eind.

In Parma nam de Luikenaar zelf het voortouw. Bologna ging rusten bij een 0-0-tussenstand, hoewel Parma al vanaf de negende minuut met tien man verder moest na een rode kaart. Meteen na de pauze brak Theate de wedstrijd open.

Theate duikt op in de zestien

Op een verzorgde voorzet van rechts ontsnapte de Rode Duivel aan de aandacht van de thuisdefensie. Theate knikte de bal vervolgens hard onder de lat binnen. Zijn uitzinnige viering maakte duidelijk hoeveel dat doelpunt voor hem betekende.

🇧🇪 | Arthur Theate donne l’avantage à Bologne d’une tête remplie de rage ! 🧠💪 https://t.co/52gc0t5zqQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 7, 2026

Voor Theate was het zijn eerste treffer van het seizoen. Tijdens zijn eerste passage bij Bologna, in het seizoen 2021/22, had hij al twee keer gescoord. De avond kreeg ook sportief een mooi slot: Bologna hield stand en won uiteindelijk met 1-2.





Bologna zet sterke reeks voort

De sombere seizoensstart onder Domenico Tedesco lijkt inmiddels ver weg. Bologna boekte zijn vierde overwinning op rij en klimt voorlopig naar de achtste plaats in de Serie A.