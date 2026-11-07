🎥 Courtois zorgt voor hilarisch moment, video gaat viraal

Thibaut Courtois beleefde na de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene niet alleen een sportieve, maar ook een bijzonder grappige avond. De doelman van Real Madrid werd na afloop geïnterviewd door de Braziliaanse journaliste Tati Mantovani.

Het lengteverschil tussen beiden was meteen duidelijk. Courtois meet maar liefst 2,01 meter, terwijl Mantovani een flink stuk kleiner is. Dat zorgde voor een opvallend beeld voor de camera.

De journaliste probeerde een oplossing te vinden en haalde er een krukje bij. Alleen bleek zelfs dat hulpmiddel niet voldoende om het verschil tussen de twee te overbruggen.

"Geen kruk die dit verschil kan oplossen", grapte Mantovani tijdens het interview. Courtois kon er duidelijk om lachen, net als de journaliste zelf.

Courtois kan er om lachen

De beelden van het moment werden op sociale media gedeeld en leveren een amusant extraatje op na de wedstrijd. In doel valt zijn indrukwekkende gestalte misschien niet altijd op, maar naast een interviewster wordt pas echt duidelijk hoe groot de Belgische doelman is.

Gelukkig konden beide protagonisten de situatie met de nodige humor bekijken. Voor Courtois was het een interview dat door een eenvoudig lengteverschil net iets langer zal blijven hangen dan de gebruikelijke vragen na een wedstrijd.



