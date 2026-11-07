13 tegendoelpunten op drie wedstrijden: Westerlo-doelman Jungdal windt er geen doekjes om

Andreas Jungdal wist na de zware 1-5-nederlaag van Westerlo tegen Charleroi nauwelijks wat hij moest zeggen. De doelman zag zijn ploeg opnieuw volledig instorten en maakte zich vooral zorgen over de mentale weerbaarheid van de Kemphanen.

De cijfers zijn bijzonder pijnlijk voor Westerlo. In de laatste drie wedstrijden kreeg de ploeg liefst dertien doelpunten tegen. Na twee opeenvolgende wedstrijden met vier tegentreffers volgde zaterdag een nieuwe afstraffing in eigen huis.

Bij DAZN zocht Jungdal na afloop naar een verklaring. “Ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet zeggen. Er zijn op dit moment heel veel dingen frustrerend. Opnieuw krijgen we kort na elkaar doelpunten tegen. Het is momenteel echt heel moeilijk.”

Volgens de Deense doelman moet Westerlo dringend op zoek naar oplossingen. Daarbij gaat het niet uitsluitend over de tactische organisatie. Vooral mentaal ziet hij een probleem bij zijn ploeg.

“Natuurlijk moeten we samen gaan zitten en bekijken wat we tactisch kunnen verbeteren. Maar op dit moment is het vooral een kwestie van mentale weerbaarheid. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om thuis, voor onze eigen supporters, vijf doelpunten tegen te krijgen.”

Jungdal wijst ook naar zichzelf

De keeper wil de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij zijn ploegmaats leggen. “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben de eerste die verantwoordelijkheid wil opnemen voor mijn fouten en voor de dingen die ik beter kan doen om het team te helpen.”



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Ondanks de opeenvolgende zware nederlagen benadrukt Jungdal dat de spelersgroep bij elkaar moet blijven. “Dit is een grote test voor ons. Een enorme test. En net op zulke momenten moeten we tonen dat we één familie zijn.”

Voor Westerlo wordt het nu vooral zaak om de defensieve problemen dringend aan te pakken. Dertien tegendoelpunten in drie wedstrijden zijn bijzonder zware cijfers, en Jungdal beseft dat er snel iets moet veranderen.