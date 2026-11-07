60 miljoen euro voor groot 18-jarig talent? Bayern van Kompany volgt parel van FC Porto

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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60 miljoen euro voor groot 18-jarig talent? Bayern van Kompany volgt parel van FC Porto
Foto: © photonews
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Bayern München wil zijn aanval deze zomer extra kwaliteit geven. Daarbij is de Duitse kampioen uitgekomen bij een 18-jarige Pool die momenteel bij FC Porto speelt.

Bayern München is volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. Vincent Kompany beschikt al over heel wat offensieve opties, maar de Duitse topclub wil de aanval toch verder versterken. De zoektocht richt zich onder meer op een speler die Luis Díaz op de linkerflank kan uitdagen sinds diens komst naar Beieren.

Bayern ziet polyvalente aanvaller als interessante optie

Volgens Sky Sport Germany heeft Bayern zijn oog laten vallen op Oskar Pietuszewski. De 18-jarige Pool maakte de voorbije periode indruk bij FC Porto en zou met zijn ontwikkeling ook sportief directeur Max Eberl hebben overtuigd.

Pietuszewski speelt doorgaans op de linkerflank, maar kan ook uit de voeten aan de rechterkant of centraal, achter een diepe spits. Die veelzijdigheid past bij het profiel dat Kompany waardeert: aanvallers die binnen één wedstrijd of systeem op meerdere posities kunnen worden ingezet.

Voor FC Porto dreigt een eventuele transfer een bijzonder lucratieve zaak te worden. De Portugese club betaalde eerder 8,63 miljoen euro aan Jagiellonia Białystok voor de jonge aanvaller. Zijn marktwaarde wordt intussen op 25 miljoen euro geschat, terwijl hij nog tot juni 2031 onder contract ligt in Porto.

Afkoopclausule van 60 miljoen euro

Wie Pietuszewski wil weghalen bij Porto, zal diep in de buidel moeten tasten. In zijn contract staat naar verluidt een afkoopclausule van 60 miljoen euro. Bayern zal dus moeten uitmaken of het bereid is dat bedrag neer te tellen voor de beloftevolle Poolse winger.

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