Aad de Mos en Hugo Broos weten waar Anderlecht telkens opnieuw de fout ingaat: "Er wordt mee gelachen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Aad de Mos en Hugo Broos weten waar Anderlecht telkens opnieuw de fout ingaat: "Er wordt mee gelachen"
Foto: © photonews
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Anderlecht blijft zoeken naar de juiste weg om opnieuw aansluiting te vinden bij de Belgische top. Volgens Aad de Mos en Hugo Broos ligt een belangrijk deel van het probleem bij het gebrek aan een duidelijke visie. De twee voormalige trainers van paars-wit zien hoe de club zichzelf onder druk zet en daardoor telkens opnieuw in dezelfde val trapt.

De Mos is bijzonder kritisch voor de manier waarop de sportieve leiding zich presenteert. Hij vindt dat Anderlecht te weinig voeling heeft met het internationale voetbal en daardoor onvoldoende leert uit wat er rondom de club gebeurt. Ook de eerste uitspraken van technisch directeur Antoine Sibierski konden hem niet overtuigen.

De Mos mist internationale voetbalvisie

"Hoe die man uit Frankrijk binnenkomt... Ik kon je vooraf al vertellen wat hij ging zeggen. 'Het truitje natmaken, vechten voor het shirt...' Dat is goed voor de supporters, of voor de niet-kenners", klinkt het scherp bij De Mos in Het Nieuwsblad. Hij vindt dat Anderlecht beter naar Club Brugge zou kijken, dat volgens hem op inhoudelijk vlak veel verder staat.

De Nederlander zag Club Brugge aan het werk tegen PSV en was onder de indruk. "In Nederland onderschatten ze het nog en spreken ze van een counterploeg. Dat is Club Brugge totaal niet. Dat is een verschrikkelijk goed voetballende ploeg die fysiek ook heel sterk is." Volgens De Mos moet Anderlecht dus vooral op sportief en tactisch vlak stappen zetten, in plaats van te vervallen in slogans over strijd en inzet.

Broos: "Ze proberen de boel te forceren"

Ook Hugo Broos vindt dat Anderlecht zichzelf met de ambities rond de titel geen dienst bewijst. Volgens hem had de club jaren geleden al een duidelijk meerjarenplan moeten uittekenen, met de nodige tijd om opnieuw een competitieve ploeg te bouwen.

"Anderlecht had jaren geleden al moeten zeggen: we gaan bouwen aan een ploeg, maar geef ons een paar jaar. Maar ze praten over de titel, terwijl elke voetbalkenner weet dat ze niet de kwaliteit hebben van Club Brugge of Union. Ze trekken iedereen ook mee in dat verhaal. En als het dan niet lukt, worden ze overstelpt met kritiek. Dat is nefast. Zo kan je niks ontwikkelen", stelt Broos.

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De voormalige trainer begrijpt dat het moeilijk ligt om te aanvaarden dat Anderlecht niet langer de maatstaf is in België. "Vroeger was Anderlecht een voorbeeld voor iedereen, nu wordt ermee gelachen. Intussen worden ze ook door clubs voorbijgestoken. Dus ze proberen de boel te forceren."

De Mos ziet daarnaast een probleem in de veelheid aan mensen die zich met het sportieve beleid bemoeien. "Er is geen sport zo moeilijk als voetbal om inhoudelijk dezelfde taal te spreken. Iedereen vindt er wel iets van, en de meeste mensen begrijpen er niks van. Ze hebben nog steeds niet door dat je dat aan vakmensen moet overlaten."

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