Antwerp en Lommel zorgen voor spektakel, maar de Bosuil blijft op zijn honger

Antwerp heeft zaterdagavond opnieuw punten laten liggen in de Jupiler Pro League. De Great Old kwam tegen Lommel twee keer op voorsprong, maar slaagde er niet in om de drie punten thuis te houden. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op de Bosuil op 2-2.

De thuisploeg begon bijzonder sterk en kreeg via Carlos Mejia al vroeg een uitstekende mogelijkheid. Toch was het Lommel dat na achttien minuten de grootste kans kreeg. Don-Angelo Konadu mocht aanleggen vanop de strafschopstip, maar doelman Taishi Nozawa hield zijn ploeg overeind.

Antwerp bleef daarna aandringen en werd in de veertigste minuut beloond. Mejia verstuurde een gevaarlijke voorzet en Snayder Porozo kon de bal aan de tweede paal binnenglijden. Zo ging de ploeg van Marvin Compper met een verdiende 1-0-voorsprong rusten.

Konadu doet Antwerp twee keer pijn

Na de pauze liep het meteen mis voor Antwerp. Konadu profiteerde van slordig verdedigen en kopte de gelijkmaker binnen. Lang duurde de ontgoocheling niet, want amper vijf minuten later bracht Modibo Fofana de thuisploeg opnieuw op voorsprong.

Toch gaf Antwerp de wedstrijd opnieuw uit handen. In de 66ste minuut ging Bahmed Deuff in de fout bij het uitvoetballen, waarna Konadu zijn tweede doelpunt van de avond maakte. De Nederlander kwam later zelfs nog dicht bij een hattrick, maar trof de lat.



Ook Antwerp kreeg in de slotfase nog mogelijkheden, maar Lommel-doelman Matthias Pieklak hield zijn ploeg overeind. Zo bleef het bij 2-2 en moest Antwerp opnieuw vrede nemen met puntenverlies. Na een sterke eerste helft en twee voorsprongen zal dat bijzonder zuur aanvoelen voor de Great Old.