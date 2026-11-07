Ayensa slaat terug na kritiek bij Standard: "Nu zal ik me bevrijd voelen"

Drie doelpunten en de trofee voor man van de match voor Dennis Ayensa. Standard Luik versloeg Beveren vrijdagavond met 3-0.

Dennis Ayensa maakte vrijdagavond tegen Beveren (3-0) de eerste hattrick uit zijn carrière. De Iraanse spits had zo een groot aandeel in de overwinning van Standard Luik, dat in de competitie sinds 5 september – tegen Antwerp – niet meer had gewonnen. Na afloop blikte hij bij DAZN terug op zijn prestatie.

"We zullen onze doelstellingen halen"

"Voor mij is dit uiteraard belangrijk, maar voor Standard nog meer. Als we wedstrijd na wedstrijd geconcentreerd blijven en spelen zoals we dat tegen Beveren hebben gedaan, zullen we onze doelstellingen halen."

Ayensa opende al in de vierde minuut de score en voegde daar na de rust nog twee treffers aan toe, waarvan één vanaf de strafschopstip. Het was een efficiëntie die de aanvaller tijdens de voorbije wedstrijden nog had gemist.

Opgeluchte Ayensa na hattrick

Op de vraag wat er tegenover de vorige duels veranderd was, wees de Iraniër naar het werk van zijn ploegmaats. "Het verschil tussen vrijdag en de wedstrijd tegen Kortrijk? Ik kreeg nu meer goede ballen in de zone waar het moet gebeuren."

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De spits gaf ook toe dat de kritiek van de supporters hem de voorbije weken had geraakt. Hij hoopt nu met meer rust naar de komende wedstrijden te kunnen toeleven. "Als mijn baby me nu ook wat met rust wil laten, zal ik beter slapen. In de vorige wedstrijden voelde ik de kritiek vanuit het publiek. Nu zal ik me vanzelfsprekend bevrijd voelen."