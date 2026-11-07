Belangrijke terugkeer bij Anderlecht voor topper tegen Club Brugge

Vitor Bruno kon donderdag tegen RB Salzburg geen beroep doen op Thelo Aasgaard. De Noor kampte met een lichte blessure, maar lijkt tijdig terug voor de verplaatsing naar Club Brugge.

Vitor Bruno lijkt de voorbije weken stilaan zijn vaste basiself te hebben gevonden bij RSC Anderlecht. Tegen RB Salzburg voerde de Portugese trainer slechts twee wijzigingen door tegenover de overwinning tegen KVC Westerlo. Die waren allebei ingegeven door omstandigheden.

Ilias Koutsoupias was niet speelgerechtigd voor de Europese wedstrijd, terwijl Thelo Aasgaard door een lichte blessure verstek moest geven. Die fysieke hinder lijkt intussen snel van de baan.

Aasgaard opnieuw op training voor verplaatsing naar Club Brugge

Volgens Le Soir stond Aasgaard vrijdag opnieuw op het trainingsveld. Dat is goed nieuws voor Anderlecht, dat zondag op bezoek gaat bij Club Brugge. Of de Noor meteen voldoende fit is om aan de aftrap te verschijnen in de topper, moet nog blijken.

De middenvelder maakt sinds zijn huurtransfer van Glasgow Rangers steeds meer indruk in het Astridpark. Bruno gebruikt Aasgaard als een verbindingsspeler op het middenveld, iets lager dan aanvankelijk werd verwacht. Met zijn technische bagage en rust aan de bal geeft hij het spel van paars-wit extra controle.

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Anderlecht bedong ook een aankoopoptie voor de in Liverpool geboren Aasgaard. Volgens verschillende bronnen bedraagt die ongeveer 5 miljoen euro.