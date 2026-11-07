Bengaals vuur loopt spuigaten uit... Nieuwe wet gaat voor enorme boetes zorgen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bengaals vuur loopt spuigaten uit... Nieuwe wet gaat voor enorme boetes zorgen
Foto: © photonews
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Pyrotechnisch materiaal is intussen bijna een vast onderdeel geworden van de sfeeracties in Belgische voetbalstadions. Ook bij Anderlecht-Westerlo van afgelopen weekend werd er pyro gebruikt bij de spelersopkomst. Toch blijft het officieel verboden.

In de praktijk blijkt het bijzonder moeilijk om dat verbod te handhaven. Elk weekend worden er processen-verbaal opgesteld voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal.

Aandeel overtredingen blijft stijgen

De cijfers tonen bovendien dat het probleem groter wordt. In het seizoen 2021-2022 was pyro goed voor 20 procent van de vastgestelde inbreuken. In 2024-2025 was dat aandeel al opgelopen tot 30 procent.

Strengere wetgeving op komst

Ook de eerste analyses van het afgelopen seizoen wijzen op een verdere stijging. Alleen het aanzetten tot haat of geweld komt vaker voor. Pyrotechniek is daarmee de tweede meest voorkomende overtreding.

De hervorming van de voetbalwet moet daar verandering in brengen. Het ontwerp werd in juli in eerste lezing goedgekeurd door de regering en voorziet in strengere sancties.

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Wie pyrotechnisch materiaal binnenbrengt, gebruikt of manipuleert, zal voortaan administratieve boetes tot 2.000 euro kunnen krijgen. Daarbovenop kan ook een stadionverbod volgen.

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