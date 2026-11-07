Beveren krijgt harde les op Sclessin en Bakens spaart zijn ploeg niet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Beveren krijgt harde les op Sclessin en Bakens spaart zijn ploeg niet
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SK Beveren heeft vrijdagavond op Sclessin geen vuist kunnen maken tegen Standard. De ploeg van Tim Bakens ging met 3-0 onder en kwam er tegen de Luikenaars nauwelijks aan te pas.

Tim Bakens had zijn spelers vooraf gewaarschuwd dat ze vanaf de eerste minuut scherp moesten zijn op Sclessin. Die boodschap werd niet omgezet in een goede start: na amper vier minuten stond Beveren al op achterstand. De bezoekers kregen nog enkele mogelijkheden, maar slaagden er nooit in Standard Luik echt aan het twijfelen te brengen.

"Op alle fronten zijn we afgetroefd vandaag. We wisten dat het hier ging stormen. Als je na vijf minuten al een goal tegenkrijgt, weet je dat die storm niet snel gaat liggen", vertelde Tim Bakens bij Sporza.

Beveren laat kans op aansluiting liggen

Toch kreeg Beveren een mogelijkheid om opnieuw in de wedstrijd te komen. Olatunji dook in een goede positie op, maar Matthieu Epolo pakte uit met een noodzakelijke redding. Na de rust gingen de Waaslanders hoger druk zetten, al leverde dat geen uitgespeelde kansen op.

Standard profiteerde vervolgens van de ruimte die Beveren achterliet. Dennis Ayensa benutte in de 63e minuut een strafschop en maakte vijf minuten later zijn hattrick compleet. Beveren keerde zo met een 3-0-nederlaag terug uit Luik.

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"Zowel aanvallend als verdedigend hadden we alle moeite om naar voor te voetballen. We werden vanaf de eerste minuut teruggedronen en ook aan de bal waren we niet zuiver genoeg. Deze klap moeten we nu proberen te verwerken", voegde de Beveren-coach eraan toe.

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