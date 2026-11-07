Bom barst bij club van Thorgan Hazard: Lens-fans pikken het niet meer

De historische 1-9-nederlaag tegen Como blijft bijzonder zwaar nazinderen bij RC Lens. Vijf supportersverenigingen hebben in een gezamenlijk communiqué zwaar uitgehaald naar de spelers en de clubleiding. Ze vinden dat de ploeg de eer van de club heeft besmeurd en dreigen nu met acties. Ook voor Thorgan Hazard neemt de druk verder toe.

Lens beleefde woensdagavond een complete nachtmerrie in de Champions League. De Franse club werd in eigen huis vernederd door Como, dat maar liefst negen keer scoorde. Hazard stond in de basis, maar kon de afgang niet voorkomen. De nederlaag kwam bovendien kort na de pijnlijke 0-3 tegen Club Brugge en het verlies in de derby tegen Lille.

Supporters zijn woedend en eisen veranderingen

De Red Tigers, Kop Sang et Or, North Devils, Lens 1906 en Artois Lens Boys hebben vrijdag een gezamenlijk statement verspreid. De boodschap aan de club is bijzonder hard. "Jullie hebben de erecode van Racing geschonden", klinkt het volgens Lensois.com.

De supporters vinden dat de spelers onvoldoende hebben gevochten voor het shirt. Volgens hen gaat het niet zomaar om een zware nederlaag, maar om een historische vernedering die Lens nog jarenlang zal achtervolgen. Ze wijzen erop dat hun geliefde club voortaan telkens genoemd zal worden wanneer de zwaarste nederlagen in de Champions League ter sprake komen.

Opvallend is dat de supporters in hun communiqué bewust verwijzen naar de eerdere kritiek van de clubleiding op supportersincidenten tijdens de Europese wedstrijd tegen Club Brugge. Lens bestrafte zijn aanhang toen na het gebruik van pyrotechnisch materiaal. De fans draaien de rollen nu om en gebruiken vergelijkbare bewoordingen om de spelers en bestuurders ter verantwoording te roepen.

Dreiging met acties tegen Marseille

De vijf supportersgroepen laten het niet bij woorden. Ze overleggen over mogelijke acties en eisen dat er snel iets verandert. Daarbij wordt niet alleen naar de spelers gekeken, maar ook naar bepaalde leden van de clubleiding. Welke maatregelen de supporters precies zullen nemen, is voorlopig niet duidelijk.





De timing is bijzonder gevoelig. Zondag ontvangt Lens Olympique Marseille in de Ligue 1. De supporters vrezen opnieuw een pijnlijke prestatie en willen voorkomen dat hun club nog verder wegzakt. Trainer Yannick Cahuzac gaf eerder al aan niet te willen opgeven, maar de druk op hem en zijn spelers wordt almaar groter.

Voor Hazard en zijn ploegmaats wordt het zondag dus meer dan zomaar een competitiewedstrijd. Lens moet niet alleen sportief reageren op de historische vernedering, maar ook proberen het vertrouwen van de eigen aanhang terug te winnen.