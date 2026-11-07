Boskamp haalt zwaar uit naar De Winter na weigering bij Rode Duivels

Koni De Winter heeft zich niet populair gemaakt bij Johan Boskamp. De verdediger weigerde zijn selectie voor de Rode Duivels omdat hij ontevreden was over zijn beperkte speelminuten. Een beslissing die de Nederlandse analist in Het Belang van Limburg bijzonder moeilijk kan begrijpen. Boskamp vindt dat de jonge verdediger daarmee vooral zichzelf tekortdoet.

"Daar snap je toch geen reet van? Die jongen is 24 jaar en gooit nu al zijn internationale carrière weg. Gewoon omdat hij een paar wedstrijden op de bank moest zitten? Compleet belachelijk, joh!", reageert Boskamp bijzonder scherp.

Boskamp vreest gemiste kans voor De Winter

Volgens Boskamp had De Winter net een uitstekende uitgangspositie om de komende jaren een belangrijke rol te spelen bij de nationale ploeg. Brandon Mechele wordt binnenkort 34 jaar en zal volgens de analist wellicht niet meer van de partij zijn op het volgende WK. De Winter had dus op termijn een belangrijke plaats kunnen innemen.

"De Winter is de ideale leeftijd om over te nemen", stelt Boskamp. Hij vraagt zich dan ook af wie de verdediger heeft overtuigd om de selectie te weigeren. "Dan vraag je je toch af door wie die jongen zich laat begeleiden. Wie heeft hem dit ingefluisterd? Ik kan me niet voorstellen dat hij die beslissing alleen heeft genomen."

Boskamp is wel tevreden met keuzes van Van Bommel

Dat Mark van Bommel voor Josué Kongolo koos als vervanger van De Winter, kan op de goedkeuring van Boskamp rekenen. Ook de eerste selectie van Hugo Cuypers vindt hij een mooie zaak. De analist ziet het als een positief signaal dat de bondscoach nieuwe namen een kans geeft bij de Rode Duivels.

"Mooi voor die jongens", klinkt het. Boskamp verwijst daarbij ook naar Racing Genk, waar volgens hem andere spelers al langer op hun kans wachten. "Smetje en Heynen worden nu toch al een hele tijd over het hoofd gezien bij de nationale ploeg."



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De analist vindt dat Van Bommel met zijn keuzes ook de bedoeling van de Nations League respecteert. "Ik vind het wel klasse dat Van Bommel wat nieuwe namen oproept. Dan dient die Nations League toch voor iets."