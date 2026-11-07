Boskamp kijkt op van ingreep bij STVV en heeft nog wat te zeggen over De Roeck

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Boskamp kijkt op van ingreep bij STVV en heeft nog wat te zeggen over De Roeck
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Het ontslag van Frédéric De Meyer bij STVV kwam voor Johan Boskamp onverwacht. De Nederlander had gedacht dat de club na de Europese prestaties minstens nog wat langer geduld zou hebben met zijn trainer.

De Meyer moest maandag vertrekken na een moeilijke reeks in de competitie. Daarmee kwam er sneller dan Boskamp had verwacht een einde aan zijn periode als hoofdtrainer op Stayen. Bij Het Belang van Limburg noemt Boskamp de timing verrassend. “Na de goeie resultaten in Europa had ik gedacht dat ze hem minstens aan boord gingen houden tot aan de interlandbreak. Niet dus.”

Boskamp gelooft in De Roeck

Over opvolger Jonas De Roeck is Boskamp positief. Hij kent diens werk met jonge spelers en ziet daarin een duidelijke troef voor STVV.

“Ik ben fan. Met de jeugd van Anderlecht en Club Brugge heeft hij uitstekend werk geleverd”, zegt Boskamp. Hij verwijst daarbij ook naar de Youth League-campagne van Club Brugge, waarin De Roeck volgens hem sterk werk afleverde.

Andere uitdaging op Stayen

Tegelijk waarschuwt Boskamp dat een eerste ploeg leiden bij STVV nog iets helemaal anders is. “Hoofdtrainer zijn van een club als STVV is toch iets totaal anders.”

Boskamp ziet wel een duidelijke kans voor De Roeck om ook buiten het eerste elftal impact te hebben. Hij hoopt dat de nieuwe coach mee zijn schouders zet onder de jeugdwerking van de club.

“Zodat er ook weer wat meer eigen talentjes doorbreken in plaats van alleen maar Japanners”, besluit Boskamp. Daarmee legt hij meteen een bredere opdracht bij De Roeck neer dan alleen resultaten halen met de eerste ploeg.

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