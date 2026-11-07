Cercle Brugge blijft trainers verslijten: topman komt met meer uitleg

Cercle Brugge heeft met Pedro Caixinha opnieuw een nieuwe trainer aangesteld. Na het ontslag van Lars Friis moet de Portugees de Vereniging weer op de rails krijgen. Technisch directeur Luciano Murchio beseft dat de vele trainerswissels vragen oproepen en neemt daar openlijk zijn verantwoordelijkheid voor.

"Om onze objectieven te behalen, vonden we het nodig om in te grijpen", verklaarde Murchio tegenover Het Nieuwsblad. De technisch directeur verdedigt daarmee de beslissing om opnieuw van trainer te veranderen, ondanks de zoektocht naar meer continuïteit bij Cercle.

Murchio steekt hand in eigen boezem

"De jongste jaren hebben we heel wat trainers gehad en ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor", gaf Murchio toe. Toch blijft hij achter de genomen beslissingen staan. "Die beslissingen waren ook nodig omdat we stabiliteit willen op korte en lange termijn."

Cercle wil niet alleen jonge spelers ontwikkelen, maar moet volgens Murchio ook sportief beter presteren. "Spelers ontwikkelen blijft belangrijk, maar resultaten behalen natuurlijk ook." De technisch directeur hoopt dat de Vereniging met de komst van Caixinha eindelijk voor langere tijd een vaste trainer kan behouden.

Hoop op nieuwe start bij Cercle Brugge

"We hopen dat we nu met Pedro Caixinha de geschikte man hebben gevonden en op lange termijn kunnen werken met hem", aldus Murchio. Hij verwijst daarbij naar het succes van Cercle in 2024, toen de ploeg vanaf het begin van het seizoen sterk presteerde.



De technisch directeur blijft ondanks de moeilijke start optimistisch. "Doorgaans is Cercle veel beter in de tweede dan in de eerste ronde. Er zijn al tien matchen gespeeld, maar er volgen nog 24. Alles is dus nog mogelijk." Murchio rekent erop dat de nieuwe trainer de ommekeer kan inzetten.