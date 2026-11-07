Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”
Foto: © photonews

Issame Charaï was na de zware 1-5-nederlaag tegen Charleroi bijzonder ontgoocheld. De trainer van Westerlo zag zijn ploeg opnieuw in enkele minuten volledig instorten. Vooral het gebrek aan maturiteit baart hem grote zorgen.

De Kemphanen kregen na een doelpunt van Aurélien Scheidler in de 58ste minuut nog twee treffers in sneltempo om de oren. Het was precies het scenario waarvoor Charaï zijn spelers de hele week had gewaarschuwd.

“Daar ben ik enorm teleurgesteld over, want dat was de hele week hét gespreksonderwerp: game management”, vertelde Charaï na afloop bij DAZN. “Dan krijgen we dat eerste doelpunt tegen en slikken we binnen zeven minuten opnieuw twee doelpunten. Dat moet snel ophouden.”

Charaï neemt verantwoordelijkheid

De trainer vindt dat zijn jonge ploeg dringend volwassener moet worden. Daarbij kijkt hij ook nadrukkelijk naar zichzelf. “Jonge ploeg of niet, we moeten sneller volwassen worden. Ik neem de verantwoordelijkheid op mij. Ik had de spelers beter moeten voorbereiden.”

Volgens Charaï ligt het probleem niet alleen op mentaal vlak. Hij zag zijn spelers op cruciale momenten verkeerde keuzes maken. “Als je een doelpunt tegen krijgt, moet je de bal in de ploeg houden en opnieuw controle nemen. Maar wij lijden opnieuw balverlies en winnen onze duels niet.”

Charleroi strafte die fouten bijzonder efficiënt af. Charaï erkende dat de bezoekers over veel kwaliteit beschikken, maar wilde zich daar niet achter verschuilen. “Dat is ook hun verdienste. Alleen moeten wij vooral naar onszelf kijken. We hebben vandaag met te weinig maturiteit gespeeld.”

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Slechts één lichtpuntje

Toen Charaï gevraagd werd of hij nog iets positiefs kon meenemen uit de wedstrijd, volgde een veelzeggend antwoord. “Het positieve is dat die interlandbreak eraan komt", aldus de Westerlo-trainer. Hij wil die periode gebruiken om zijn ploeg opnieuw op één lijn te krijgen en de terugkerende problemen aan te pakken.

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