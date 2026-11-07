Charleroi slikt ferme domper vlak voor wedstrijd tegen Westerlo

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Charleroi heeft vlak voor de wedstrijd tegen Westerlo een vervelende tegenvaller moeten slikken. Amine Boukamir stond aanvankelijk gewoon in de basis, maar moest tijdens de opwarming alsnog afhaken.

De 20-jarige verdedigende middenvelder leek dus klaar om opnieuw aan de aftrap te verschijnen. Kort voor de wedstrijd liep het echter mis en moest Charleroi de opstelling nog aanpassen.

Op X maakte Charleroi bekend dat Boukamir tijdens de opwarming geblesseerd raakte. "Amine Boukamir raakte geblesseerd tijdens de opwarming en moet zijn plaats in de basis afstaan aan Mory Kera", klonk het bij de club.

Mory Kera neemt daardoor zijn plaats in de basis over. Voor Charleroi is dat een opvallende wijziging, aangezien Boukamir dit seizoen tot dusver elke wedstrijd aan de aftrap stond.

Ferme domper voor Charleroi

Boukamir groeide de voorbije maanden uit tot een vaste waarde in de ploeg. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer twee miljoen euro.



Hoe ernstig zijn blessure is, is voorlopig nog niet duidelijk. Charleroi zal dus na de wedstrijd moeten afwachten of het om een kleine hinder gaat of dat Boukamir langer aan de kant staat.