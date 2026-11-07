Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door

Club Brugge moet zondag in de topper tegen Anderlecht twee belangrijke spelers missen. Ivan Leko kan niet rekenen op Jan Virgili en Freddie Potts. De Kroatische trainer heeft zijn selectie bekendgemaakt en voert verschillende wijzigingen door tegenover de Champions League-wedstrijd tegen PSV.

Vooral het ontbreken van Virgili is een tegenvaller. De Spaanse flankaanvaller moest woensdagavond in Eindhoven al tijdens de eerste helft geblesseerd naar de kant. Hij is nog niet voldoende hersteld om zondag tegen Anderlecht in actie te komen.

Volgens de selectie die Club Brugge zaterdag bekendmaakte, ontbreekt ook Freddie Potts. Logisch, want de middenvelder is geschorst en moet de topper daardoor aan zich voorbij laten gaan. Leko verliest zo op twee verschillende posities een speler die tegen PSV nog aan de aftrap verscheen.

Opvallende terugkeer in selectie

De vergelijking met de Europese selectie levert nog verschillen op. Ook Andrej Vasovic is niet langer van de partij. De jonge aanvaller zat tegen PSV nog bij de wedstrijdkern, maar ontbreekt zondag.

Tian Nai Koren maakt dan weer zijn terugkeer. Het 17-jarige talent ontbrak tegen PSV, maar krijgt nu opnieuw een plaats in de selectie. Leko kiest daarmee voor 21 spelers, tegenover 23 voor de verplaatsing naar Eindhoven.

Wie vervangt Potts en Virgili?

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Vooral de invulling van het middenveld wordt interessant. Félix Lemaréchal lijkt een mogelijke vervanger voor Potts, terwijl ook Lynnt Audoor opnieuw bij de selectie zit. Op de flank moet Leko eveneens een oplossing vinden. Mamadou Diakhon kwam tegen PSV in actie als invaller en behoort opnieuw tot de mogelijkheden.