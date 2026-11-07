Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge mist twee belangrijke pionnen tegen Anderlecht: Leko voert wijzigingen door
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge moet zondag in de topper tegen Anderlecht twee belangrijke spelers missen. Ivan Leko kan niet rekenen op Jan Virgili en Freddie Potts. De Kroatische trainer heeft zijn selectie bekendgemaakt en voert verschillende wijzigingen door tegenover de Champions League-wedstrijd tegen PSV.

Vooral het ontbreken van Virgili is een tegenvaller. De Spaanse flankaanvaller moest woensdagavond in Eindhoven al tijdens de eerste helft geblesseerd naar de kant. Hij is nog niet voldoende hersteld om zondag tegen Anderlecht in actie te komen.

Volgens de selectie die Club Brugge zaterdag bekendmaakte, ontbreekt ook Freddie Potts. Logisch, want de middenvelder is geschorst en moet de topper daardoor aan zich voorbij laten gaan. Leko verliest zo op twee verschillende posities een speler die tegen PSV nog aan de aftrap verscheen.

Opvallende terugkeer in selectie

De vergelijking met de Europese selectie levert nog verschillen op. Ook Andrej Vasovic is niet langer van de partij. De jonge aanvaller zat tegen PSV nog bij de wedstrijdkern, maar ontbreekt zondag.

Tian Nai Koren maakt dan weer zijn terugkeer. Het 17-jarige talent ontbrak tegen PSV, maar krijgt nu opnieuw een plaats in de selectie. Leko kiest daarmee voor 21 spelers, tegenover 23 voor de verplaatsing naar Eindhoven.

Wie vervangt Potts en Virgili?

Lees ook... Belangrijke terugkeer bij Anderlecht voor topper tegen Club Brugge
Vooral de invulling van het middenveld wordt interessant. Félix Lemaréchal lijkt een mogelijke vervanger voor Potts, terwijl ook Lynnt Audoor opnieuw bij de selectie zit. Op de flank moet Leko eveneens een oplossing vinden. Mamadou Diakhon kwam tegen PSV in actie als invaller en behoort opnieuw tot de mogelijkheden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Jan Virgili

Meer nieuws

Belangrijke terugkeer bij Anderlecht voor topper tegen Club Brugge

Belangrijke terugkeer bij Anderlecht voor topper tegen Club Brugge

15:20
Moeten Anderlecht-fans zich hieraan optrekken? De Mos voorspelt dat ze "geen potten gaan breken"

Moeten Anderlecht-fans zich hieraan optrekken? De Mos voorspelt dat ze "geen potten gaan breken"

12:00
1
Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

20:00
Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

Charaï is het beu bij Westerlo na afgang tegen Charleroi: “Dat moet snel ophouden”

19:40
KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

18:57
Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

19:20
Beveren krijgt harde les op Sclessin en Bakens spaart zijn ploeg niet

Beveren krijgt harde les op Sclessin en Bakens spaart zijn ploeg niet

18:30
13 tegendoelpunten op drie wedstrijden: Westerlo-doelman Jungdal windt er geen doekjes om

13 tegendoelpunten op drie wedstrijden: Westerlo-doelman Jungdal windt er geen doekjes om

18:26
Een voorbeeld voor de A-ploeg? RSCA Futures laten niets heel van Club NXT

Een voorbeeld voor de A-ploeg? RSCA Futures laten niets heel van Club NXT

18:10
10
Zes doelpunten in 't Kuipje: Westerlo wordt in eigen huis compleet weggeblazen door Charleroi

Zes doelpunten in 't Kuipje: Westerlo wordt in eigen huis compleet weggeblazen door Charleroi

17:56
Frank Boeckx weet hoe Anderlecht Club Brugge moet aanpakken: "Tot op het toilet"

Frank Boeckx weet hoe Anderlecht Club Brugge moet aanpakken: "Tot op het toilet"

09:00
16
"Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard

"Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard

17:20
2
Na pijnlijke afgang trekt Edward Still aan de alarmbel

Na pijnlijke afgang trekt Edward Still aan de alarmbel

17:00
2
Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

17:41
Boskamp kijkt op van ingreep bij STVV en heeft nog wat te zeggen over De Roeck

Boskamp kijkt op van ingreep bij STVV en heeft nog wat te zeggen over De Roeck

16:40
Wie vervangt Freddie Potts? Leko heeft vijf opties voor clash met Anderlecht

Wie vervangt Freddie Potts? Leko heeft vijf opties voor clash met Anderlecht

08:20
Franky Van der Elst ziet Cercle Brugge hard toeslaan: "Pijnlijkste manier"

Franky Van der Elst ziet Cercle Brugge hard toeslaan: "Pijnlijkste manier"

16:00
2
Charleroi slikt ferme domper vlak voor wedstrijd tegen Westerlo

Charleroi slikt ferme domper vlak voor wedstrijd tegen Westerlo

15:53
Aad de Mos en Hugo Broos weten waar Anderlecht telkens opnieuw de fout ingaat: "Er wordt mee gelachen"

Aad de Mos en Hugo Broos weten waar Anderlecht telkens opnieuw de fout ingaat: "Er wordt mee gelachen"

07:20
6
Bom barst bij club van Thorgan Hazard: Lens-fans pikken het niet meer

Bom barst bij club van Thorgan Hazard: Lens-fans pikken het niet meer

16:20
Norwich is plots niet te stoppen onder Clement: alweer een afstraffing

Norwich is plots niet te stoppen onder Clement: alweer een afstraffing

15:40
Nieuwe naam bij de Rode Duivels maakt meteen één ding duidelijk

Nieuwe naam bij de Rode Duivels maakt meteen één ding duidelijk

14:40
1
Cercle Brugge blijft trainers verslijten: topman komt met meer uitleg

Cercle Brugge blijft trainers verslijten: topman komt met meer uitleg

14:20
Ooit nog bij SK Beveren, nu dé grote held in de Premier League

Ooit nog bij SK Beveren, nu dé grote held in de Premier League

15:00
Na dreun in Mechelen komt Thorup met duidelijke boodschap

Na dreun in Mechelen komt Thorup met duidelijke boodschap

13:40
Felice Mazzu neemt het op voor Kompany: "Wie meer verdient, moet niet zomaar meer werken"

Felice Mazzu neemt het op voor Kompany: "Wie meer verdient, moet niet zomaar meer werken"

11:40
Yves Vanderhaeghe haalt uit naar perceptie: "Dat ik niet kan mee-evolueren, is zever"

Yves Vanderhaeghe haalt uit naar perceptie: "Dat ik niet kan mee-evolueren, is zever"

12:20
4
Drama bij Belgische amateurclub: oplichters stelen mogelijk 100.000 euro

Drama bij Belgische amateurclub: oplichters stelen mogelijk 100.000 euro

14:00
2
Ayensa slaat terug na kritiek bij Standard: "Nu zal ik me bevrijd voelen"

Ayensa slaat terug na kritiek bij Standard: "Nu zal ik me bevrijd voelen"

12:40
International stopt na hallucinante doodsbedreiging op televisie

International stopt na hallucinante doodsbedreiging op televisie

13:20
Sinds Tedesco niet meer opgeroepen: Rode Duivel laat van zich horen in de Bundesliga

Sinds Tedesco niet meer opgeroepen: Rode Duivel laat van zich horen in de Bundesliga

12:50
Selectie door Van Bommel verliep niet echt vlot: "Ik geloofde het niet"

Selectie door Van Bommel verliep niet echt vlot: "Ik geloofde het niet"

11:00
1
Bengaals vuur loopt spuigaten uit... Nieuwe wet gaat voor enorme boetes zorgen

Bengaals vuur loopt spuigaten uit... Nieuwe wet gaat voor enorme boetes zorgen

07:40
10
Eden Hazard speelt opmerkelijke rol in wederopstanding van Lavia: "Ik zag dat hij trots was op mij"

Eden Hazard speelt opmerkelijke rol in wederopstanding van Lavia: "Ik zag dat hij trots was op mij"

11:20
Hoogspanning in duel tussen Club NXT en RSC Futures: A-kernspelers hebben iets te bewijzen

Hoogspanning in duel tussen Club NXT en RSC Futures: A-kernspelers hebben iets te bewijzen

07:00
Doelman na tragisch overlijden De Miguel in diepe put: "Hij denkt eraan om te stoppen met voetbal"

Doelman na tragisch overlijden De Miguel in diepe put: "Hij denkt eraan om te stoppen met voetbal"

10:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp Antwerp 20:45 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge Club Brugge 08/11 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Union SG Union SG 08/11 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 08/11 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Winnen tegen Lommel of biezen pakken voor Compper? Antwerp-trainer reageert Atletico1988 Atletico1988 over Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant LD 007 LD 007 over "Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard Atletico1988 Atletico1988 over Een voorbeeld voor de A-ploeg? RSCA Futures laten niets heel van Club NXT Dog3 Dog3 over OH Leuven - KV Mechelen: 2-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - Lommel SK: - Goro Goro over Na pijnlijke afgang trekt Edward Still aan de alarmbel Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Ex-Standard-eigenaar Roland Duchâtelet zorgt voor veel woede met uitspraken over levenseinde: "Compleet gaga" FCBalto FCBalto over Frank Boeckx weet hoe Anderlecht Club Brugge moet aanpakken: "Tot op het toilet" FCBalto FCBalto over Dit is waarom Koni De Winter zijn selectie voor de Rode Duivels weigerde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved