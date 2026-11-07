Doelman na tragisch overlijden De Miguel in diepe put: "Hij denkt eraan om te stoppen met voetbal"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Doelman na tragisch overlijden De Miguel in diepe put: "Hij denkt eraan om te stoppen met voetbal"
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Ana Maye, een goede vriendin van Jesús Owono, heeft meer verteld over de toestand van de FC Andorra-doelman na het drama waarbij Jesús de Miguel om het leven kwam.

Sinds het overlijden van Jesús de Miguel (rust in vrede) probeert Ana Maye één boodschap duidelijk te maken: Jesús Owono heeft hulp nodig. De naaste van de doelman van FC Andorra maakt zich zorgen over zijn mentale toestand én over de verwensingen die zijn familie krijgt te verwerken.

"Jesús wordt een moordenaar genoemd. Hij wordt geïntimideerd bij zijn voetbalploeg en zelfs uitgescholden door ouders van spelers. Dat is bijzonder zwaar", vertelt ze in de Spaanse pers. Owono kreeg zoveel haatberichten dat hij zijn sociale media heeft afgesloten.

Owono denkt volgens naaste aan stoppen met voetbal

De doelman was betrokken bij de botsing met De Miguel, die enkele uren later overleed. Sinds het tragische incident zou Owono met een zwaar schuldgevoel kampen. Volgens zijn naaste overweegt hij zelfs om zijn voetbalcarrière stop te zetten.

"Hij weet niet hoe hij hiermee moet omgaan"

"Hij weet niet hoe hij dit allemaal moet verwerken", aldus Maye. Owono zou ook veel denken aan de nabestaanden van de overledene. De Miguel laat een vrouw en een kind van anderhalf jaar achter.


Intussen loopt er een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het drama. Dat moet uitwijzen of er eventueel verantwoordelijkheid kan worden vastgesteld. Daarbij wordt onderzocht of de botsing tussen beide spelers een ongelukkig spelincident was, dan wel of er sprake was van een fout.

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