Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Doku en Manchester City krijgen nieuwe klap: het wordt steeds pijnlijker
Foto: © photonews
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Manchester City blijft door een bijzonder moeilijke periode gaan in de Premier League. De Engelse topclub ging zaterdagavond met 3-1 onderuit op het veld van Nottingham Forest en leed zo zijn derde opeenvolgende competitienederlaag. Jérémy Doku stond aan de aftrap, maar kon het tij niet keren.

Na nederlagen tegen Aston Villa en Brighton hoopte Manchester City opnieuw aan te knopen met een overwinning. De ploeg had woensdag in de Champions League nog met 2-3 gewonnen van RB Leipzig, maar kreeg in Nottingham al snel een nieuwe teleurstelling te verwerken.

City begon bijzonder slordig aan de wedstrijd. Al na zes minuten profiteerde Jair Cunha van balverlies bij Joško Gvardiol om de thuisploeg op voorsprong te brengen. Amper twaalf minuten later werd het nog erger. Liam Delap, die in het verleden voor Manchester City speelde, rondde een snelle tegenaanval knap af en verdubbelde de voorsprong.

Doku probeert het tij te keren

Jérémy Doku kreeg een basisplaats en probeerde met zijn snelheid en dribbels voor gevaar te zorgen. De Rode Duivel kreeg al vroeg een mogelijkheid, maar zijn schot werd afgeblokt door Nikola Milenković.

Manchester City kwam na de rust een stuk scherper voor de dag. Rayan Cherki bracht de bezoekers in de 52ste minuut met een fraaie halve volley opnieuw in de wedstrijd. Ook Doku liet zich daarna nadrukkelijker opmerken.

Erling Haaland kreeg vervolgens een uitstekende mogelijkheid om de gelijkmaker te scoren, maar de Noorse spits besloot over het doel. Even later kreeg Manchester City daarvoor de rekening gepresenteerd.

Voormalige City-speler deelt genadeslag uit

In de 73ste minuut sloeg Delap opnieuw toe. Na een snelle omschakeling en voorbereidend werk van Morgan Gibbs-White knalde de aanvaller zijn tweede doelpunt van de avond binnen. Daarmee zette hij de 3-1-eindstand op het bord.

Voor Nottingham Forest was het een bijzonder belangrijke overwinning in de strijd om het behoud. Ook de Belgische doelman Matz Sels mocht vieren na een sterke collectieve prestatie van zijn ploeg.

Bij Manchester City zijn de zorgen ondertussen een stuk groter. De ploeg begon de competitie nog met zeven opeenvolgende overwinningen, maar heeft nu drie competitiewedstrijden op rij verloren. Doku en zijn ploegmaats gaan de interlandbreak in met heel wat vragen, terwijl Arsenal zijn voorsprong aan de top van de Premier League verder heeft uitgebouwd.

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