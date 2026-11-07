Door het oog van de naald: Beerschot zorgt voor spektakel in de allerlaatste minuut

Virton heeft Beerschot lange tijd uitstekend weerwerk geboden, maar zag een punt in de slotseconden alsnog verdwijnen. De thuisploeg knokte zich na een vroege achterstand terug tot 1-1, waarna de competitieleider diep in de extra tijd toch toesloeg.

Virton kreeg zaterdagavond de zwaarste thuisopdracht voorgeschoteld sinds de terugkeer naar de Challenger Pro League. Leider en uitgesproken titelfavoriet Beerschot zakte af naar het Stade Yvan Georges, waar de ploeg uit het Waasland lang uitzicht had op een stunt.

De bezoekers uit Antwerpen hadden nochtans geen last van de 238 kilometer lange busrit. Al na zeven minuten klom Beerschot op voorsprong: Lukas Van Enoo bediende Bas Van den Eynden, die de score opende.

Voor Virton, dat voor het eerst speelde onder nieuwe coach Pedro Resende, was het meteen achtervolgen. Voor de rust kwam er weinig reactie van de thuisploeg. De Gaumers noteerden in 45 minuten slechts één doelpoging, terwijl Beerschot doelman Celestin De Schervel nog tweemaal op de proef stelde. Aan de rust bleef het 0-1.

Virton vecht zich terug in de wedstrijd

Na de pauze toonde Virton een heel ander gezicht. De thuisploeg speelde compacter, won meer duels en zette Beerschot steeds nadrukkelijker onder druk.

Die betere tweede helft leverde in het laatste kwartier ook de gelijkmaker op. Ex-Standard-speler Steeven Assengue versierde een strafschop en Abdelsamad Hachem bleef koel vanop elf meter: 1-1.





Vula bezorgt Beerschot alsnog de zege

De slotfase was vervolgens bijzonder open, met kansen aan beide kanten. Virton leek de reeks van negen opeenvolgende overwinningen van Beerschot te gaan stoppen, maar kreeg in de toegevoegde tijd alsnog een flinke tik.

Arnold Vula kroonde zich opnieuw tot redder van dienst voor de Ratten en bezorgde Beerschot alsnog de 1-2-zege. Voor Virton is het een bijzonder pijnlijke nederlaag, al mag het wel tevreden terugblikken op de sterke tweede helft. Beerschot verstevigt intussen zijn leidersplaats en telt nu acht punten meer dan achtervolger Dender, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft.