Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dortmund blijft volgen, Bayern krijgt ondanks zege slecht nieuws
Foto: © Photonews

Bayern München en Borussia Dortmund hebben zaterdag allebei hun Bundesliga-wedstrijd gewonnen. Bayern haalde het met 1-2 op bezoek bij Mainz, terwijl Dortmund in eigen huis met dezelfde cijfers te sterk was voor promovendus Elversberg.

Daarmee blijven beide Duitse grootmachten bovenin tegen elkaar opboksen. Ze begonnen het weekend allebei met achttien punten en voegen daar nu drie punten aan toe. Voor Bayern kreeg de overwinning in Mainz wel een vervelende nasmaak.

Manuel Neuer moest vlak voor de rust geblesseerd naar de kant. De doelman ondervond problemen na een actie rond een vrije trap van Mainz en kon niet verder. Jonas Urbig kwam hem vervangen. De precieze ernst van de blessure is voorlopig nog niet bekend.

Recordwedstrijd eindigt vroeg voor Neuer

Extra zuur voor Neuer: het was een historische wedstrijd voor de 40-jarige doelman. Met zijn basisplaats tegen Mainz werd hij de oudste speler die ooit in de Bundesliga uitkwam voor Bayern München. Zijn bijzondere namiddag was na 44 minuten echter al voorbij.

Bayern hield ondanks die tegenvaller stand en trok uiteindelijk met 1-2 aan het langste eind. De Duitse recordkampioen rekende op Joshua Kimmich en Lennart Karl voor zijn doelpunten. Phillip Tietz scoorde in de blessuretijd de aansluitingstreffer.

Dortmund doet wat het moet doen

Ook Dortmund pakte de volle buit, al verliep het tegen Elversberg niet zonder moeite. BVB won uiteindelijk met 2-1 na twee doelpunten van Felix Nmecha en bouwt zo verder op de Champions League-zege tegen Real Betis van eerder deze week. De ploeg moest het doen zonder de geblesseerde Serhou Guirassy.

Na negen competitiewedstrijden staan Bayern en Dortmund daardoor allebei op 21 punten. Bayern behoudt dankzij het veel betere doelsaldo voorlopig de bovenhand, maar de strijd tussen beide Duitse grootmachten blijft bijzonder spannend.

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