Drama bij Belgische amateurclub: oplichters stelen mogelijk 100.000 euro

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Drama bij Belgische amateurclub: oplichters stelen mogelijk 100.000 euro
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Een bijzonder zware klap voor OG Vorselaar. De Antwerpse amateurclub is het slachtoffer geworden van een grootschalige oplichtingszaak. Criminelen slaagden erin om geld van de clubrekeningen te halen. Het zou om een bedrag tot maar liefst 100.000 euro gaan.

De feiten kwamen net voor het afgelopen weekend aan het licht. Oplichters hadden telefonisch contact opgenomen met een medewerker van de club. Met een smoes overtuigden ze die persoon om bepaalde handelingen uit te voeren, waardoor ze toegang kregen tot de bankrekeningen. Vervolgens verdwenen grote geldsommen.

Enorme financiële klap voor OG Vorselaar

De club schakelde onmiddellijk de politie en de fraudecel van de bank in. Er werden pogingen ondernomen om het verdwenen geld te recupereren, maar voorlopig lijkt dat bijzonder moeilijk. Voorzitter Glenn Van de Vel bevestigde de feiten tegenover Gazet van Antwerpen, al wilde hij geen exact bedrag noemen.

Volgens hetzelfde medium kan de schade oplopen tot 100.000 euro. Hoeveel geld uiteindelijk definitief verloren is, staat nog niet vast. Voor een amateurvereniging die sterk afhankelijk is van vrijwilligers, sponsors en eigen inkomsten, kan zo'n financiële tegenvaller bijzonder zwaar doorwegen.

Ook toekomstplannen komen onder druk

De oplichting komt bovendien op een bijzonder ongelukkig moment. OG Vorselaar werkt samen met het gemeentebestuur aan plannen voor een nieuw voetbalcomplex. De bestaande infrastructuur is verouderd en de club hoopt met de gemeente een oplossing te vinden voor de toekomst. Afgelopen zomer vond daarover al een participatietraject plaats.


Ook burgemeester Simon Dens betreurt de situatie. De gemeente onderzoekt momenteel welke financiële ondersteuning mogelijk is voor het infrastructuurproject. Ondanks de zware tegenslag wil OG Vorselaar de gesprekken voortzetten. De grote vraag is nu hoeveel geld nog kan worden teruggehaald en welke gevolgen de fraude zal hebben voor de dagelijkse werking en de toekomstplannen van de club.

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