Eden Hazard speelt opmerkelijke rol in wederopstanding van Lavia: "Ik zag dat hij trots was op mij"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Eden Hazard speelt opmerkelijke rol in wederopstanding van Lavia: "Ik zag dat hij trots was op mij"
Foto: © Photonews / © photonews

Romeo Lavia lijkt eindelijk helemaal vertrokken bij Chelsea. De Belgische middenvelder heeft na een lange periode vol blessureleed opnieuw zijn plaats in de ploeg gevonden en mocht de voorbije weken steeds vaker zijn kwaliteiten tonen. Daarbij krijgt hij ook steun uit een wel heel bijzondere hoek. Niemand minder dan Eden Hazard speelt een belangrijke rol in zijn motivatie om door te zetten op Stamford Bridge.

Chelsea boekte zaterdag een 2-0-overwinning tegen Manchester United. Voor Lavia was het een geslaagde avond, maar er was nog een extra reden om met een glimlach het veld te verlaten. Hazard was aanwezig op Stamford Bridge en kwam na het laatste fluitsignaal ook naar het veld om de spelers te begroeten. Voor de jonge Belg betekende die ontmoeting duidelijk meer dan een gewone felicitatie.

"Ik zag dat hij trots op mij was"

Lavia heeft een bijzondere band met de voormalige ster van Chelsea. De twee landgenoten spreken geregeld met elkaar en Hazard volgt de ontwikkeling van zijn jongere landgenoot van dichtbij. In een gesprek met de officiële clubkanalen van Chelsea vertelde Lavia hoeveel de aanwezigheid van de voormalige Rode Duivel voor hem betekent.

"Hij is een heel belangrijk figuur voor mij. We spreken behoorlijk vaak met elkaar. Het was fijn om hem hier te zien en ik zag in zijn ogen dat hij blij voor me was en trots op me was. Dat geeft me extra motivatie", vertelde Lavia. Hazard is met zijn verleden bij Chelsea dan ook een bijzonder rolmodel. De voormalige flankaanvaller scoorde 110 doelpunten in zeven seizoenen bij de Londense club en veroverde er twee landstitels.

Voor Lavia komt die steun op een belangrijk moment. De middenvelder maakte in 2023 voor ongeveer 53 miljoen pond de overstap van Southampton naar Chelsea, maar zijn eerste jaren werden grotendeels overschaduwd door fysieke problemen. Hij kon lange tijd nauwelijks een reeks wedstrijden opbouwen en moest telkens opnieuw geduld oefenen. Zijn talent stond buiten kijf, maar de vraag was vooral of zijn lichaam hem eindelijk de kans zou geven om dat ook op het veld te tonen.

Blessureleed lijkt eindelijk achter de rug

Dit seizoen ziet het plaatje er een stuk beter uit. Lavia zat in elke wedstrijdselectie voor de Premier League en mocht tegen Liverpool in de League Cup en Manchester United telkens de volledige negentig minuten spelen. Dat is een belangrijke stap voor een speler die de voorbije seizoenen zo vaak aan de kant stond. Ook bij de Belgische nationale ploeg heeft hij opnieuw zijn plaats kunnen opeisen.

"Zolang ik me goed voel, zal ik er alles aan doen om de ploeg te helpen resultaten te behalen. Ik voel me goed en ben dus heel tevreden over mijn prestaties", aldus Lavia. Toch beseft hij dat hij nog lang niet aan zijn plafond zit. "Ik ben nog jong en er zijn veel zaken waarin ik beter kan worden. Daar proberen we tijdens de week aan te werken. Het is een proces."

De middenvelder is ook tevreden over de begeleiding die hij bij Chelsea krijgt. "Het werk dat we samen met alle mensen binnen de club leveren, verloopt voorlopig goed. Het komt erop aan om dat vol te houden en hopelijk kunnen we op deze manier verdergaan." Chelsea staat na negen speeldagen op de vierde plaats met zestien punten. De heropleving van Lavia komt dus op een goed moment voor de Londense club, die zich wil verzekeren van een plaats in de top vier.

Zondag wacht de verplaatsing naar Sunderland. Daarna volgt de interlandbreak, waarna Chelsea opnieuw thuis tegen Leeds United speelt. Voor Lavia is het vooral zaak om fit te blijven en zijn opmars verder te zetten. Met Hazard als extra inspiratiebron heeft hij alvast iemand die weet wat het betekent om op Stamford Bridge uit te groeien tot een publiekslieveling.

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