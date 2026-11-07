Een voorbeeld voor de A-ploeg? RSCA Futures laten niets heel van Club NXT

RSCA Futures heeft zaterdag stevig uitgehaald in de Challenger Pro League. De jonge Anderlecht-ploeg versloeg Club NXT met duidelijke 4-0-cijfers. Ook Francs Borains pakte drie punten: Seraing ging met 1-0 onderuit.

Voor Club NXT begon de namiddag meteen bijzonder slecht. Al na twee minuten opende Alexis Flips de score voor RSCA Futures. De Bruggelingen kregen zo meteen een vroege tik te verwerken en slaagden er voor de rust niet meer in om de bordjes gelijk te hangen.

RSCA Futures loopt weg na rust

Meteen na de pauze ging het opnieuw mis voor Club NXT. Cobiella verdubbelde in de 46ste minuut de voorsprong van Anderlecht en zette de bezoekers zo voor een bijzonder moeilijke opdracht.

RSCA Futures bleef doorduwen. In de 58ste minuut maakte Pape Amadou N'Dao er 3-0 van. Club NXT vond geen antwoord meer en moest in de slotfase zelfs nog een vierde treffer slikken. Joshua Nga Kana legde in de 89ste minuut de zware 4-0-eindstand vast.

Voor de jonge Anderlecht-ploeg is het zo een bijzonder overtuigende overwinning. Club NXT beleefde daarentegen een namiddag om snel te vergeten en kreeg vooral na de rust geen vat meer op de thuisploeg. Zondag spelen de A-ploegen van Club Brugge en Anderlecht overigens tegen elkaar in de Jupiler Pro League.

Rode kaart breekt Seraing zuur op

In de andere wedstrijd van de namiddag hielden Francs Borains en Seraing elkaar aanvankelijk in evenwicht. De wedstrijd kreeg wel al vroeg een belangrijk kantelpunt toen Masangu na 25 minuten rood kreeg.





Seraing hield met tien man lang stand en bereikte zelfs met 0-0 de rust. Uiteindelijk brak de weerstand toch. In de 67ste minuut bezorgde Enzo Faty Francs Borains de voorsprong, na een assist van Noah Diliberto.

Die ene treffer bleek voldoende. Francs Borains hield de 1-0 vast en pakte zo de volle buit, terwijl Seraing met lege handen achterbleef na meer dan een uur met een man minder te hebben gespeeld.