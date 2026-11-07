Felice Mazzu neemt het op voor Kompany: "Wie meer verdient, moet niet zomaar meer werken"

De gezondheidsproblemen van Vincent Kompany hebben het debat over mentale gezondheid in het profvoetbal opnieuw aangewakkerd. Ook AS Eupen-trainer Felice Mazzu heeft daar een duidelijke mening over. De voormalige coach van Anderlecht vindt dat het hoge salaris van trainers niet betekent dat ze onbeperkt moeten presteren.

"Het wordt veel te vaak gezegd: wie meer verdient, moet maar harder werken. Dat klopt niet", stelt Mazzu bij Grenz Echo. Hij merkte zelf hoe snel die redenering terugkeert toen hij eerder over het onderwerp sprak. Volgens hem wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat trainers geen vermoeidheid of ziekte mogen tonen.

De enorme druk bij een topclub als Bayern

Mazzu wijst erop dat de mentale belasting sterk verschilt van trainer tot trainer. De constante kritiek na nederlagen, de verwachtingen van supporters en de druk vanuit het bestuur wegen niet bij iedereen even zwaar. Bij Kompany komt daar nog eens de bijzondere omgeving van Bayern München bovenop.

"Stel je voor hoe hij werkt. Vermoeidheid speelt daar een grote rol. En dan komt bij hem ook nog de enorme druk. Bij een club als Bayern is die gewoon anders", legt Mazzu uit. Hij benadrukt dat het werk van een trainer bovendien niet stopt na een wedstrijd of training.

"Het is niet normaal dat je ziek moet doorwerken"

Mazzu staat zelf vaak al om zeven uur op de club en blijft soms tot vijf of zes uur 's avonds. Toch wil hij zijn beroep niet vergelijken met dat van iemand die fysiek zwaar werk verricht. "Ik wil absoluut niet zeggen dat ons beroep zwaarder is dan dat van een arbeider die om vijf uur opstaat en de hele dag hard werkt."



Zijn punt is vooral dat een hoger loon geen vrijgeleide mag zijn om gezondheidsproblemen te negeren. "Het mag niet normaal gevonden worden dat je ziek bent, gewoon omdat je meer verdient voor je job."