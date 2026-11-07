Frank Boeckx weet hoe Anderlecht Club Brugge moet aanpakken: "Tot op het toilet"

Hoe kan Anderlecht zondag Club Brugge pijn doen in de topper? Frank Boeckx heeft daar een duidelijk idee over. De analist wil dat paars-wit het middenveld versterkt en vooral de toevoer naar de gevaarlijke aanvallers van blauw-zwart probeert af te sluiten.

Volgens Boeckx ligt daar de sleutel. "Tresoldi heeft aan één goeie voorzet genoeg om een doelpunt te maken en de flankaanvallers van Club zijn één-op-één zeer moeilijk af te stoppen. Wat je wél kan doen, is de toevoer proberen af te sluiten. Daarom zou ik op het middenveld voor mandekking gaan", zegt hij in HLN.

Kana moet Vanaken overal volgen

Boeckx zou Marco Kana en Ilias Koutsoupias naast elkaar zetten, met Mario Stroeykens daarvoor. Die drie moeten volgens hem de Brugse middenvelders individueel volgen. Vooral Hans Vanaken krijgt daarbij een bijzondere opdracht. "Je volgt hem overal, bij wijze van spreken tot op het toilet, tot je erbij neervalt", zou Boeckx aan Kana meegeven.

Het vraagt veel energie, beseft de analist, maar daar kan Anderlecht op anticiperen met wissels. Wie na een uur leeg is, moet vervangen worden. Het belangrijkste is dat Club Brugge zo weinig mogelijk de kans krijgt om zijn aanvallers te bereiken. Helemaal uitsluiten kan je dat niet, want ook verdedigers als Joaquin Seys kunnen gevaarlijke passes versturen.

Anderlecht mag niet alleen op de counter rekenen

Zelfs wanneer Club Brugge het meeste balbezit heeft, mag Anderlecht volgens Boeckx niet uitsluitend achteruitkruipen. "La Louvière kan het zich permitteren om zich in te graven en er een paar keer op een match uit te komen met een counter. Maar je bent wel nog altijd Anderlecht hè, niet La Louvière."

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Paars-wit moet dus ook zelf proberen te voetballen wanneer het de bal verovert. De keuze voor Kana, Koutsoupias en Stroeykens is volgens de cijfers alvast verdedigbaar: zij hebben binnen de Anderlecht-kern de hoogste passingspercentages in de competitie, met respectievelijk 90,6, 88,7 en 88,8 procent.