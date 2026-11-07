Franky Van der Elst ziet Cercle Brugge hard toeslaan: "Pijnlijkste manier"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Franky Van der Elst ziet Cercle Brugge hard toeslaan: "Pijnlijkste manier"
Foto: © photonews

Lars Friis kreeg bij Cercle Brugge geen tijd meer om verder te bouwen na de eerste zege van het seizoen. Ondanks de overwinning tegen Antwerp werd de Deen kort daarna ontslagen, een timing die bij Franky Van der Elst bijzonder hard binnenkomt.

Volgens de analist moet Friis die avond met gemengde gevoelens hebben beleefd. Net wanneer de druk even leek weg te vallen en er eindelijk een eerste overwinning was, viel alsnog het doek.

Bij Het Nieuwsblad noemt Van der Elst dat bijzonder hard. “Je wint dan eindelijk en rijdt naar huis met de gedachte dat je eindelijk eens rustig in je zetel kan gaan zitten, een glaasje wijn drinken en denken van: ‘Oef, de kop is eraf.’ Maar neen, dan hoor je meteen daarna dat het verhaal toch stopt.”

Van der Elst noemt het zelfs “de pijnlijkste manier om ontslagen te worden”. Tegelijk zegt hij dat de beslissing bij Cercle al vóór de wedstrijd tegen Antwerp genomen was. Hij verwijst daarbij ook naar een eerder voorbeeld. In 2021 moest Yves Vanderhaeghe vertrekken na een 3-1-zege tegen KV Mechelen. “Dat is heel pijnlijk”, aldus Van der Elst.

Meer dan alleen resultaten

Volgens hem hebben vooral de wedstrijden tegen Anderlecht en Union mogelijk zwaar doorgewogen. Cercle gaf in beide duels een voorsprong uit handen, terwijl ook sommige uitspraken van Friis volgens Van der Elst opvallend waren.

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Toch ziet hij het probleem bij Cercle breder dan alleen de trainer. “Er zit vaak wel goede wil in, maar de kwaliteit ontbreekt wat.” Daarmee legt hij de vinger ook bij de samenstelling van de kern, die volgens hem simpelweg niet altijd genoeg kwaliteit heeft om resultaten af te dwingen.

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