Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Gefrustreerde Vanderbiest moet het toegeven na nederlaag KV Mechelen: “Dat is pijnlijk”
Foto: © photonews

KV Mechelen heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden op het veld van OH Leuven. Malinwa ging met 2-0 onderuit, maar volgens trainer Fred Vanderbiest weerspiegelde die uitslag het wedstrijdverloop helemaal niet. Hij vond dat zijn ploeg minstens een punt had verdiend.

Vooral het gebrek aan efficiëntie brak de bezoekers zuur op. KV Mechelen had volgens Vanderbiest lange tijd controle over de wedstrijd, maar slaagde er niet in om het overwicht om te zetten in doelpunten. Na de achterstand bleef Malinwa aandringen, zonder resultaat.

“Het is frustrerend omdat je een punt dat je zeker en vast verdient, uiteindelijk niet meeneemt”, vertelde Vanderbiest na afloop bij DAZN. “Ik denk dat we de eerste helft alles onder controle hadden. Aan de bal waren we de betere ploeg. Alleen maakten we in het laatste derde van het veld de keuzes niet snel genoeg, of gewoon de verkeerde keuzes.”

Eén moment maakt het verschil

De trainer wees vooral naar de manier waarop OH Leuven kort na de rust op voorsprong kwam. “We komen heel snel 1-0 achter op een tegenaanval. We lijden dom balverlies in een een-tegen-eensituatie. Zij spelen dat vervolgens goed uit.”

Volgens Vanderbiest kreeg zijn ploeg daarna voldoende mogelijkheden om alsnog gelijk te maken. “We krijgen twee of drie grote kansen. Meer dan genoeg om een gelijkspel uit de brand te slepen.”

Ook over de late tweede treffer van OH Leuven maakte hij zich weinig zorgen. “Dat tweede doelpunt moet je eigenlijk niet meetellen. Dan gooien we alles open en sturen we iedereen naar voren.”

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Wat vooral bleef hangen, was het gevoel dat zijn ploeg zichzelf tekort had gedaan. “Vandaag spelen we volgens mij aan de bal een van onze betere wedstrijden van het seizoen. En uiteindelijk heb je niets. Dat is pijnlijk.”

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