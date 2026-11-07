Hasi beleeft waanzinnige avond tegen Galatasaray: twee ex-JPL-spelers in hoofdrol

Besnik Hasi heeft zaterdagavond een knotsgekke wedstrijd beleefd in de Turkse competitie. De voormalige trainer van Anderlecht en Club Brugge zag zijn Amed SK met 4-3 verliezen op het veld van Galatasaray. Zijn ploeg leek lange tijd kansloos, maar twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League maakten er alsnog een bijzonder spannende partij van.

Galatasaray begon uitstekend aan de wedstrijd. Rafael Leão opende al na zeven minuten de score en vlak voor de rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong dankzij een eigen doelpunt van doelman Alban Lafont. Toen Aleksey Batrakov er in de 59ste minuut ook nog 3-0 van maakte, leek de wedstrijd helemaal gespeeld.

Maar de ploeg van Hasi weigerde zich neer te leggen bij de nederlaag. Dia Saba scoorde in de 62ste minuut uit een vrije trap en amper drie minuten later kopte voormalig KAA Gent-spits Gift Orban de aansluitingstreffer binnen. Plots stond het 3-2 en werd het opnieuw bijzonder spannend.

Ook voormalig Genk-speler laat zich zien

Galatasaray herstelde de dubbele voorsprong in de 80ste minuut via Barış Alper Yılmaz. Toch bleef Amed SK geloven in een comeback. In de toegevoegde tijd maakte Yira Sor, die in het verleden voor KRC Genk speelde, er zelfs nog 4-3 van. Verder kwam de ploeg van Hasi niet meer.

Vooral het doelpunt van Sor was opmerkelijk. De Nigeriaanse aanvaller maakte na tweeënhalve maand afwezigheid zijn terugkeer, hoewel hij volgens Hasi nog niet volledig wedstrijdfit was.

Hasi bijzonder kritisch voor verdediging

Ondanks de knappe reactie van zijn spelers kon Hasi de defensieve fouten moeilijk verteren. Hij vond dat zijn ploeg de tegenstander te gemakkelijk aan doelpunten had geholpen.





"We hebben drie doelpunten eigenlijk zelf weggegeven. We slikten veel te gemakkelijke tegengoals", stelde de trainer vast bij beIN Sport. "Defensief beleefden we niet onze beste dag, maar mijn spelers hebben wel karakter getoond."

De voormalige Anderlecht-trainer had verwacht dat Galatasaray het na rust fysiek moeilijker zou krijgen. Zijn ploeg profiteerde daarvan, maar betaalde uiteindelijk een zware prijs voor de fouten achterin.

"Mijn spelers hebben alles gegeven. Ik ben tevreden over hun inzet, maar we moeten als ploeg nog groeien. Als je drie keer scoort, mag je tevreden zijn. Maar als je er vier tegen krijgt, verlies je", besloot Hasi.

Zo bleef Amed SK uiteindelijk met lege handen achter, ondanks een spectaculaire comeback tegen de Turkse competitieleider. Voor Hasi was het een avond met twee gezichten: een indrukwekkende reactie van zijn spelers, maar ook een pijnlijke les op defensief vlak.