Hoogspanning in duel tussen Club NXT en RSC Futures: A-kernspelers hebben iets te bewijzen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hoogspanning in duel tussen Club NXT en RSC Futures: A-kernspelers hebben iets te bewijzen
Foto: © photonews

Er staat zaterdag meer dan prestige op het spel wanneer Club NXT en RSCA Futures elkaar treffen in de Challenger Pro League. Anderlecht boekte eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen en wil daarop voortbouwen. Club Brugge is dan weer zijn status als beste U23-ploeg kwijtgespeeld en wil die zo snel mogelijk heroveren.

De Futures wonnen met 1-0 van Lierse en verviervoudigden daarmee hun puntenaantal van één naar vier. Ze blijven wel laatste, maar naderen Club Luik tot op één punt. De achterstand op de eerste veilige plaats bedraagt nog vier punten. Ook bij Club NXT is de situatie niet helemaal zoals gehoopt.

Club NXT voelt de hete adem van concurrenten

Door de 3-4-nederlaag tegen Sporting Hasselt is Club NXT niet langer de beste beloftenploeg in de reeks. Jong AA Gent telt momenteel twee punten meer. Onder trainer Piet Cremers doet blauw-zwart het met twee zeges, drie gelijke spelen en drie nederlagen wel beter dan vorig seizoen, maar het niveau van enkele jaren geleden wordt nog niet gehaald.

Vooral defensief is er werk aan de winkel. Club NXT slikte al zeventien doelpunten, evenveel als RSCA Futures. Alleen Club Luik doet met 22 tegengoals nog slechter. Opvallend is ook dat de Bruggelingen al verschillende keren in de slotfase punten verloren, zoals vorige week tegen Sporting Hasselt en eerder tegen Eupen.

Jonge talenten en afvallers maken het verschil niet altijd

Bij beide ploegen speelt de wisselende beschikbaarheid van spelers uit de A-kern een belangrijke rol. Club NXT kreeg tegen Hasselt met Vanden Driessche, Coulibaly, Okon, Tsawa, Koren en Vasovic een stevige kwaliteitsinjectie, maar zelfs die namen konden een nederlaag niet vermijden. Talent is er genoeg, maar de wekelijkse rotatie maakt het moeilijk om automatismen op te bouwen.

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Ook Karim Mokeddem hoopt bij Anderlecht op meer hulp vanuit de hoofdmacht. Tegen Lierse kon hij voor het eerst sinds de zware nederlaag tegen Lokeren opnieuw beschikken over de lichting van 2009. Noa Ojea en Joshua Nga Kana stonden aan de aftrap, Noah Kalonji viel in. De onverwachte matchwinnaar werd echter de amper 17-jarige Kylian Liema Olinga, die bij zijn profdebuut meteen het enige doelpunt maakte.

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