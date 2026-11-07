International stopt na hallucinante doodsbedreiging op televisie

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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International stopt na hallucinante doodsbedreiging op televisie
Foto: © Photonews
Word fan van Hammarby! 3

Montader Madjed heeft een drastische beslissing genomen na de bijzonder zware gebeurtenissen van de voorbije dagen. De 21-jarige speler van Hammarby wil niet langer uitkomen voor de nationale ploeg van Irak. Zijn beslissing volgt nadat hij openlijk met executie werd bedreigd door een Iraakse voetbalbestuurder.

Madjed was opnieuw opgeroepen voor Irak, maar besloot niet in te gaan op die uitnodiging. Daarop reageerde Adi al-Rubaie, bestuurslid van de Iraakse topclub Al-Shorta, op televisie met hallucinante woorden: “Wie de naam van mijn land niet respecteert, laat ik executeren.” Toen hem werd gevraagd of hij daarmee niet te ver ging, trok hij zijn woorden niet terug.

Na de 4-1-zege van Hammarby tegen Elfsborg bevestigde Madjed tegenover Fotbollskanalen dat hij zijn interlandcarrière beëindigt. “Ik zal Irak niet vertegenwoordigen na alles wat er gebeurd is”, maakte hij duidelijk. De winger zegt veel haat over zich heen te hebben gekregen en kiest naar eigen zeggen voor zijn eigen welzijn.

Scoren na bijzonder zware dagen

Opvallend genoeg stond Madjed vrijdagavond gewoon in de basis bij Hammarby. Hij scoorde zelfs de 4-0 tegen Elfsborg en hielp zijn club zo aan een ruime overwinning. Na zijn doelpunt maakte hij een gebaar waarbij hij zijn vinger voor de mond hield.

Madjed zegt dat hij zich niet persoonlijk onveilig voelt, maar erkent wel dat de hele situatie zwaar op hem heeft gewogen. Vanuit Hammarby kreeg hij naar eigen zeggen veel steun.

Iraakse bond veroordeelt bedreiging

De Iraakse voetbalbond heeft ondertussen afstand genomen van de uitspraken van al-Rubaie. Woordvoerder Ahmed Al-Falluji noemde de bedreiging verwerpelijk en stelde dat er juridische stappen tegen de bestuurder moeten worden ondernomen.

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Voor Madjed lijkt de deur naar de nationale ploeg nu definitief dicht. De Zweeds-Iraakse aanvaller speelde eerder voor Zweedse jeugdelftallen, maar koos later voor Irak en kwam vier keer uit voor de nationale ploeg.

“Het is moeilijk, maar ik wil alles achter me laten en mij op Hammarby concentreren”, vertelde Madjed na de wedstrijd. Zijn conclusie over de hele situatie was veelzeggend: “Dit is geen voetbal meer.”

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