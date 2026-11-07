Jupiler Pro League maakt comeback: beste cijfers in... 23 jaar

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Jupiler Pro League maakt comeback: beste cijfers in... 23 jaar
Foto: © photonews
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De Belgische competitie is dit seizoen een stuk aantrekkelijker geworden voor de neutrale voetbalfan. Na tien speeldagen vielen er al 291 doelpunten in de Pro League, goed voor een gemiddelde van 3,23 per wedstrijd. Dat is een stijging van maar liefst 26,8 procent tegenover vorig seizoen, zo becijfert La Dernière Heure.

Het is zelfs van 2002-2003 geleden dat er na tien speeldagen nog zoveel werd gescoord. Vorig seizoen bleef het gemiddelde steken op 2,55 doelpunten per wedstrijd, het laagste cijfer sinds 2000. Ook de individuele statistieken tonen het verschil: negen spelers hebben dit seizoen al minstens vijf keer gescoord, terwijl vorig jaar na tien speeldagen niemand die kaap had gerond.

Westerlo zorgt voor spektakel, Union scoort het vaakst

Westerlo is voorlopig de meest spectaculaire ploeg van de competitie. In de tien wedstrijden van de Kemphanen vielen liefst vijftig doelpunten: 25 voor en 25 tegen. Union SG heeft dan weer de beste aanval met 29 gemaakte goals. AA Gent combineert het aanvallende voetbal voorlopig met defensieve stabiliteit en incasseerde slechts zes doelpunten.

Ook de negende speeldag sprong eruit. In negen wedstrijden werden toen 41 doelpunten gemaakt, een gemiddelde van 4,56 per duel. Sinds de invoering van het profvoetbal in 1974 waren er slechts vier speeldagen waarop de doelpuntenproductie nog hoger lag.

Alleen Nederland en Duitsland doen beter

Ook in Europees perspectief doet België het uitstekend. Van de tien grote competities op het continent scoren alleen de Eredivisie (3,82 doelpunten per wedstrijd) en de Bundesliga (3,5) vaker. De Pro League staat met haar gemiddelde van 3,23 op de derde plaats, voor onder meer de Serie A, Ligue 1 en La Liga.

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Opvallend is vooral het verschil met de Premier League. In Engeland vallen gemiddeld 2,7 doelpunten per wedstrijd, bijna twintig procent minder dan in België. Ook Portugal blijft met 2,68 achter. 

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