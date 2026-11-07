"Kunnen met onze ogen dicht spelen": het vertrouwen is groot bij Standard

Adnane Abid leverde twee assists af in de zege van Standard tegen Beveren. Na afloop legde hij uit waarom de spelersgroep zo graag met de aanpak van Vincent Euvrard werkt.

Dennis Ayensa was vrijdagavond met drie doelpunten de grote man tegen Beveren, maar ook Adnane Abid drukte nadrukkelijk zijn stempel op de overwinning van Standard. De middenvelder bediende zijn ploegmaat tweemaal en lag zo mee aan de basis van diens hattrick.

"Ik ken mijn kwaliteiten in de passing en ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan de eerste hattrick uit Dennis zijn carrière", vertelde Abid na de wedstrijd volgens La Dernière Heure. De Standard-speler staat dit seizoen in de competitie inmiddels aan drie goals en vijf assists.

Vertrouwen in de aanpak van Euvrard

Na de match ging Abid ook in op de speelwijze die trainer Vincent Euvrard bij Standard hanteert. Volgens hem voelen de Rouches zich goed in die organisatie en vinden de spelers elkaar daardoor gemakkelijker terug op het veld.

"Vandaag hebben we ons voetbal gespeeld. Dit is een systeem waar we bijzonder graag mee werken. We kunnen met onze ogen dicht spelen en zullen elkaar toch vinden", aldus Abid. Die automatismen kwamen duidelijk naar voren in de acties die voorafgingen aan de treffers van Ayensa.

Minder resultaten zorgden niet voor twijfel

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De voorbije weken verliepen minder vlot voor Standard, maar Abid zag daarin geen reden om te twijfelen aan de kwaliteiten binnen de groep. "De laatste wedstrijden waren niet goed, maar ze werden beslist door details. We hebben nooit getwijfeld, want we kennen onze kwaliteiten."