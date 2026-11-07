KV Mechelen beleeft frustrerende avond tegen OH Leuven en krijgt er nog klap bovenop

OH Leuven heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De ploeg van Timmy Simons kwam kort na de rust op voorsprong dankzij Emmanuel Addai en moest daarna stevig verdedigen. In de slotfase zorgde William Balikwisha alsnog voor de bevrijdende tweede treffer: 2-0.

KV Mechelen trok met vertrouwen naar Den Dreef na drie opeenvolgende overwinningen. Ook de thuisploeg verkeerde in een goede periode en was al vijf competitiewedstrijden ongeslagen. Het zorgde voor een interessante affiche tussen twee ploegen die hun sterke reeks wilden voortzetten.

De thuisploeg begon het gevaarlijkst aan de wedstrijd. Na elf minuten kreeg Balikwisha een uitstekende voorzet van Óscar Gil, maar doelman Ortwin De Wolf pakte uit met een belangrijke redding. Aan de overkant probeerde KV Mechelen vooral via de flanken gevaar te creëren.

Vervelende blessure bij KV Mechelen

De bezoekers kwamen geleidelijk beter in de wedstrijd, al bleven de grote kansen uit. Myron van Brederode krulde een vrije trap over het doel en Benito Raman zorgde enkele keren voor dreiging vanaf de flank. De Leuvense verdediging gaf echter weinig weg.

Na een halfuur kreeg KV Mechelen een eerste tegenvaller te verwerken. Marco Decherf kwam ongelukkig neer bij een hoekschop en kon niet verder. Dennis Praet moest daardoor vroeger dan verwacht tussen de lijnen komen.

Bij de rust stond het nog altijd 0-0. Trainer Fred Vanderbiest besloot meteen in te grijpen en haalde Raman naar de kant. De aanvaller, die zaterdag zijn 32ste verjaardag vierde, werd vervangen door Cedric Van Meirvenne.



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Addai breekt de wedstrijd open

OH Leuven had na de pauze amper vijf minuten nodig om toe te slaan. Robin Mirisola vond Emmanuel Addai, die zich knap vrijmaakte en vervolgens De Wolf met een uitstekend schot het nakijken gaf. De thuisploeg stond op 1-0.

KV Mechelen probeerde meteen te reageren, maar ontsnapte kort daarna aan een dubbele achterstand. Siebe Schrijvers zette Kobe Corbanie twee keer op het verkeerde been en haalde nadien uit vanop de rand van het strafschopgebied. Zijn poging spatte uiteen op de lat.

Daarna nam Malinwa steeds nadrukkelijker het initiatief. Van Meirvenne dwong Dani Van den Heuvel met een knap schot tot een uitstekende redding. Ook Praet probeerde het vanop afstand, maar opnieuw stond de Leuvense doelman op de juiste plaats.

VAR grijpt in, Balikwisha beslist

In het slotkwartier moest OH Leuven steeds verder achteruit. KV Mechelen gooide alles in de strijd om alsnog een punt uit de brand te slepen, maar de thuisploeg bleef met man en macht verdedigen.

In de 83ste minuut leek Leuven bovendien met tien man verder te moeten. Robin Mirisola ging stevig in duel met Kobe Corbanie en kreeg aanvankelijk rechtstreeks rood van scheidsrechter Lawrence Visser. Na tussenkomst van de VAR werd die beslissing teruggedraaid en bleef het bij een gele kaart.

KV Mechelen bleef aandringen, maar vond geen opening meer. In de allerlaatste minuut maakte Balikwisha vervolgens definitief een einde aan alle onzekerheid. Met de 2-0 bezorgde hij OH Leuven een bijzonder belangrijke overwinning.

Voor KV Mechelen bleef het niet bij de nederlaag. Aanvoerder Fredrik Hammar kreeg in de tweede helft geel en is daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Club Brugge na de interlandbreak. Daar komt dan nog bovenop de blessure van Decherf.