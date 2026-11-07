KV Mechelen slikt ferme domper tegen OH Leuven

KV Mechelen heeft zaterdagavond een tegenvaller moeten slikken op het veld van OH Leuven. Marco Decherf moest al na een halfuur spelen de strijd staken. De middenvelder leek zich te blesseren bij een ongelukkige landing na een hoekschop.

Decherf ging bij een stilstaande fase mee in de strijd om de bal, maar kwam daarbij verkeerd neer. Het zag er niet goed uit voor de middenvelder, die niet verder kon spelen. Trainer Fred Vanderbiest moest daardoor vroeger dan gepland ingrijpen.

Dennis Praet kwam Decherf vervangen. De voormalige Rode Duivel kreeg zo onverwacht al vroeg in de wedstrijd zijn kans. Hoe ernstig de blessure van Decherf precies is, valt voorlopig nog niet te zeggen.

Blessurezorgen blijven aanhouden

KV Mechelen heeft dit seizoen al regelmatig met blessures moeten afrekenen. Onder meer Adeshina Ayodele, Dikeni Salifou, Keano Vanrafelghem, Leo Hjelde en Tommy St. Jago stonden de voorbije periode aan de kant met fysieke problemen.

Of Decherf zich bij die spelers moet voegen, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Voor Malinwa is het alvast een vervelende ontwikkeling, zeker omdat de ploeg na de 1-3-overwinning tegen KV Kortrijk met vertrouwen aan de wedstrijd in Leuven was begonnen.



Op 21 november wacht bovendien de thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Het is voorlopig afwachten of Decherf daarvoor opnieuw beschikbaar zal zijn.