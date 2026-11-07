Mike Penders doorbreekt stilte na pijnlijke blunder bij Chelsea

Mike Penders heeft een bewogen periode achter de rug bij Chelsea. De voormalige doelman van KRC Genk kreeg na zijn ongelukkige owngoal tegen Tottenham heel wat kritiek te verwerken, maar reageerde met sterke prestaties tegen Liverpool en Manchester United. In een uitgebreid interview op de officiële website van Chelsea blikt de 21-jarige Belg terug op die moeilijke momenten.

"Het was een emotionele rollercoaster, maar ik ben nu heel blij dat ik in de laatste twee wedstrijden positief kon reageren", vertelt Penders op de clubwebsite. De doelman probeert vooral lessen te trekken uit zijn fouten. "Fouten gebeuren nu eenmaal. Je denkt erover na, dat is normaal, maar ik probeer er iets positiefs van te maken." Hij bekijkt daarvoor ook wedstrijdbeelden om te zien wat hij beter had kunnen doen.

Ploegmaats steunen Penders na moeilijke periode

Na zijn blunder tegen Tottenham kreeg Penders heel wat steun van zijn familie, ploegmaats en trainer Xabi Alonso. Vooral die reacties deden hem deugd. "Je vergeet zulke dingen niet. Spelers die naar je toe komen of je een berichtje sturen om te zeggen dat je je hoofd omhoog moet houden. Dat betekent veel", klinkt het. Ook de positieve woorden van Alonso tijdens interviews gaven hem extra vertrouwen.

Tegen Manchester United pakte Penders vervolgens uit met een spectaculaire redding op een schot van Bryan Mbeumo. Opvallend genoeg geloofden zijn ploegmaats aanvankelijk niet dat hij de bal daadwerkelijk had aangeraakt.

"Na de wedstrijd geloofde niemand dat ik eraan had gezeten", lacht de Belg. Pas nadat de beelden opdoken, kreeg hij gelijk. Een ploegmaat kwam zelfs de kleedkamer binnen om te bevestigen dat Penders de bal wel degelijk had geraakt.

Penders droomt bijzonder groot



De jonge doelman wordt ondertussen regelmatig vergeleken met Thibaut Courtois, maar wil vooral zijn eigen verhaal schrijven. Zijn ambities zijn alvast indrukwekkend. "Ik heb heel veel dromen. De Champions League winnen of wereldkampioen worden met mijn land, dat zou fantastisch zijn." Penders sluit zelfs individuele prijzen niet uit, al beseft hij dat de weg nog lang is. "Die dromen liggen nog ver weg, maar je wilt ernaartoe werken. Dit is het begin van de reis."