Moeten Anderlecht-fans zich hieraan optrekken? De Mos voorspelt dat ze "geen potten gaan breken"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Moeten Anderlecht-fans zich hieraan optrekken? De Mos voorspelt dat ze "geen potten gaan breken"
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Aad de Mos ziet Anderlecht zondag weinig kans maken op een goed resultaat tegen Club Brugge. De voormalige trainer van paars-wit is bijzonder pessimistisch over de topper in het Jan Breydelstadion. Toch is er voor de Anderlecht-fans misschien een reden om zich niet al te veel zorgen te maken: de voorspellingen van De Mos zijn op sociale media intussen uitgegroeid tot een running gag.

"Op basis van wat ik woensdag gezien heb, zeg ik: Anderlecht gaat daar geen potten breken. Club Brugge heeft ook nog het voordeel dat het een dagje langer rust heeft. En in Brugge is het altijd moeilijk", klinkt het duidelijke oordeel van de Nederlander in HLN.

De Mos ziet een grote kloof tussen beide clubs

De Mos verwacht niet dat Anderlecht de achterstand op Club Brugge snel zal wegwerken. Ook Hugo Broos is daar bijzonder pessimistisch over. Volgens de voormalige trainer zal de bouw van het nieuwe Brugse stadion de financiële kloof alleen maar groter maken. Hij vraagt zich af welke Belgische club daar de komende vijf jaar iets tegen kan beginnen.

De Mos vindt vooral dat Anderlecht eerst de eigen situatie onder ogen moet zien. "Erken je achterstand. Ga niet zeggen 'We are Anderlecht' en daarmee komt alles wel goed. Stel jezelf eens de vraag of je club wel genoeg mee is met de tijd." Volgens hem moet paars-wit inhoudelijk sterker worden in plaats van te teren op zijn grote naam.

Moeten Anderlecht-fans zich zorgen maken?

De voorspelling van De Mos klinkt dus weinig hoopgevend voor de Brusselaars, maar zijn reputatie op dat vlak is niet bepaald onomstreden. Zijn uitspraken over voetbalwedstrijden worden op sociale media al jaren met de nodige scepsis onthaald, omdat zijn voorspellingen geregeld ernaast zitten. Soms lijkt een uitspraak van de Nederlander daardoor bijna een eigen leven te leiden.

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Anderlecht-fans kunnen zich daar misschien aan optrekken, al zal uiteindelijk alleen het resultaat op het veld tellen. Club Brugge is torenhoog favoriet. Anderlecht krijgt zondag de kans om het tegendeel te bewijzen.

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