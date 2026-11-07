Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na 0-4 volgt 0-5: Clement laat Engeland met open mond achter en heeft nog een boodschap
Foto: © photonews
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Philippe Clement beleeft uitstekende weken bij Norwich City. Na de overtuigende 0-5-overwinning op het veld van Bristol City staat de Belgische trainer op vier opeenvolgende zeges in de Championship. Toch is het niet alleen de uitslag die hem bijzonder tevreden stemt.

Norwich maakte dinsdag al indruk met een 0-4-overwinning tegen Derby County. Zaterdag volgde een nieuwe afstraffing, waardoor de ploeg van Clement in twee uitwedstrijden liefst negen keer scoorde zonder één tegendoelpunt te slikken.

“De ploeg groeit week na week. Ik zie jongens mannen worden. Bij heel wat jonge spelers is er duidelijk vooruitgang zichtbaar”, vertelde Clement na afloop. Volgens de voormalige trainer van Club Brugge en KRC Genk is die ontwikkeling noodzakelijk om de ambities van Norwich waar te maken.

Clement wil totaalvoetbal zien

De Belg was bijzonder tevreden over de manier waarop zijn spelers de wedstrijd naar zich toe trokken. Bij de rust stond het nog maar 0-1, maar in de tweede helft liep Norwich helemaal weg van de thuisploeg.

“We hebben geduldig gespeeld en hen vermoeid. Daardoor ontstond er na de rust meer ruimte. Ik ben trots op onze intensiteit, discipline en kwaliteit aan de bal”, aldus Clement, die vooral ook de collectieve prestatie benadrukte.

Opvallend is dat Norwich dit seizoen al veertien verschillende doelpuntenmakers telt in de competitie. Dat is precies wat Clement voor ogen heeft. “Ik wil een ploeg creëren waarin iedereen kan scoren, behalve de doelman. We vallen met de hele ploeg aan en verdedigen ook samen. Dat is het voetbal dat ik wil zien, een soort totaalvoetbal.”

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Premier League blijft de ambitie

Ondanks de indrukwekkende resultaten wil Clement niet dat zijn spelers tevreden achteroverleunen. De trainer ziet nog heel wat ruimte voor verbetering en verwacht dat Norwich de komende weken verder groeit.

“Als we de ambities van deze club willen waarmaken, hebben we regelmaat nodig. Anders kun je in de toekomst niet naar de Premier League. We bouwen daar stap voor stap aan. Rome is ook niet op één dag gebouwd.”

Ook de supporters kregen nog een speciale vermelding. Meer dan 2.000 Norwich-fans maakten de lange verplaatsing naar Bristol. “Ik ben ontzettend blij voor hen. Ze hebben ons ook gesteund toen het minder goed ging. Ik denk dat ze nu met een grote glimlach naar huis rijden.”

Norwich gaat de interlandbreak in met twaalf op twaalf en 21 punten uit vijftien wedstrijden. Clement wil de onderbreking benutten om verder aan zijn ploeg te werken. “Het team wordt beter en ik zal hen blijven pushen om opnieuw een hoger niveau te bereiken. Dat is mijn job.”

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