Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na alle heisa: Napoli hakt knoop door over Kevin De Bruyne
Foto: © photonews

De toekomst van Kevin De Bruyne bij Napoli blijft voor heel wat discussie zorgen. Na de recente kritiek op de Rode Duivel werd steeds vaker gesproken over een mogelijk vertrek tijdens de wintermercato. Maar de Italiaanse topclub zou daar voorlopig helemaal geen plannen voor hebben.

De Bruyne beleeft een bijzonder woelige periode in Napels. De zware 4-1-nederlaag tegen FC Porto in de Champions League zorgde voor nieuwe spanningen, waarbij de Belg het op het veld aan de stok kreeg met ploegmaat Lorenzo Lucca. Ook in de Italiaanse media kreeg hij de afgelopen dagen bijzonder veel kritiek.

Napoli wil De Bruyne niet laten vertrekken

Ondanks die moeilijke situatie zou Napoli niet van plan zijn om De Bruyne in januari te verkopen. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de clubleiding de 35-jarige middenvelder minstens tot het einde van het seizoen behouden. Alleen uitzonderlijke omstandigheden zouden daar nog verandering in kunnen brengen.

Dat is opvallend, want de voorbije weken werd De Bruyne regelmatig in verband gebracht met een overstap naar de Verenigde Staten of Saudi-Arabië. De Rode Duivel beschikt bovendien over een bijzonder zwaar contract. Hij verdient volgens de Italiaanse berichtgeving bijna dertien miljoen euro bruto per jaar en zijn huidige overeenkomst loopt in juni 2027 af.

Andere speler moet mogelijk vertrekken

Volgens de Italiaanse sportkrant staat vooral de toekomst van Frank Anguissa ter discussie. De Kameroense middenvelder zou veel minder zeker zijn van zijn plaats in de plannen van Napoli. De club moet de komende maanden belangrijke beslissingen nemen over de samenstelling van de spelerskern.


Voor De Bruyne lijkt een wintertransfer voorlopig dus niet aan de orde. Trainer Massimiliano Allegri wil zijn ploeg tijdens de wintermercato versterken en niet verder verzwakken. Of de Rode Duivel ook na dit seizoen nog in Napels speelt, blijft voorlopig wel een open vraag.

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