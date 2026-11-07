Na dreun in Mechelen komt Thorup met duidelijke boodschap

KRC Genk staat zondag voor een bijzonder lastige verplaatsing naar Union SG. De Limburgers trekken naar het Dudenpark, waar Union al lange tijd bijzonder sterk voor de dag komt. Toch weigert Jess Thorup zich bij voorbaat neer te leggen bij die reputatie.

Voor Genk wordt het bovendien een belangrijke test na de tegenvaller van vorig weekend in Mechelen. Na drie overwinningen op rij liep het daar mis en dat resultaat kwam volgens Thorup hard aan binnen de groep.

Op de clubwebsite maakt de Deense coach duidelijk dat er deze week stevig is gesproken. “Het niveau dat we in Mechelen hebben gehaald, heeft me verrast. We hebben goede gesprekken gehad met de spelers. Nu moeten we met opgeheven hoofd naar buiten stappen en de juiste reactie tonen.”

Geen angst voor Union

Thorup heeft veel respect voor wat Union de voorbije jaren heeft opgebouwd, maar wil daar zondag geen ontzag van maken. “Ze hebben een ijzersterke reputatie in eigen huis. Ze hebben al lange tijd niet verloren in het Dudenpark.”

Toch ziet hij net daarin een extra uitdaging. “We hebben veel respect voor wat ze doen, maar schrik hebben we zeker niet. Statistieken zijn er om te veranderen. Voor ons is zondag een gelegenheid om dat te doen.”

Trots op Kongolo

Naast de wedstrijd tegen Union was er deze week ook positief nieuws voor Genk. Josue Kongolo werd geselecteerd voor de Rode Duivels en die oproep doet Thorup zichtbaar plezier.



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“Ik denk dat iedereen zijn potentieel ziet. Het was voor mij alleen een kwestie van tijd”, aldus Thorup. “Jongeren uit de eigen academie kansen geven en hen helpen doorgroeien tot internationals: dat is een van onze belangrijkste doelen.”

Voor Genk komt het er zondag vooral op aan om de woorden van Thorup om te zetten in een reactie op het veld. In het Dudenpark wacht daar meteen een van de moeilijkste testen voor.