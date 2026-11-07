Na pijnlijke afgang trekt Edward Still aan de alarmbel

Edward Still heeft zijn spelers van RAAL La Louvière stevig aangepakt na de pijnlijke 5-2-nederlaag tegen Sporting Charleroi. De Belgische trainer spaarde zijn kritiek niet tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Vooral het gebrek aan discipline bij bepaalde spelers zit hem bijzonder hoog.

La Louvière leek de voorbije weken nochtans op de goede weg. Na overwinningen tegen RFC Luik in de beker en Zulte Waregem in de competitie volgde tegen Charleroi een zware afstraffing. Still sprak tegenover Antenne Centre over de "moeilijkste week van het seizoen". Volgens hem had zijn ploeg twee stappen vooruitgezet, om vervolgens opnieuw helemaal terug te vallen.

Still wijst eigen spelers met de vinger

De trainer analyseerde de nederlaag uitgebreid met zijn spelersgroep en kwam tot een pijnlijke vaststelling. "Het gebrek aan organisatie, structuur en discipline bij bepaalde spelers verklaart voor een groot deel de nederlaag", vertelde Still.

Toch wil Still zijn groep niet laten vallen. Hij benadrukte dat het zijn taak is om de spelers wakker te schudden, maar hen tegelijk ook te beschermen. De trainer weigert bovendien te geloven dat zijn spelers hem niet langer volgen. Volgens hem was de reactie na de rust tegen Charleroi en tijdens de daaropvolgende dagen duidelijk genoeg.

Cruciaal duel tegen Cercle Brugge

Zaterdagavond wacht met Cercle Brugge een bijzonder belangrijke wedstrijd in de strijd onderaan het klassement. Still wil vooral vermijden dat zijn spelers opnieuw onzeker en angstig aan de aftrap verschijnen. De pijnlijke nederlaag tegen Charleroi moet volgens hem juist een motivatie zijn om beter te presteren.

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De druk op La Louvière is ondertussen bijzonder groot. Een nieuwe nederlaag tegen Cercle Brugge zou de situatie alleen maar moeilijker maken. Still beseft dat zijn ploeg zich geen nieuwe collectieve offday kan veroorloven en verwacht zaterdagavond om 20.45 uur een duidelijke reactie van zijn spelers.