Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe klap voor Cercle Brugge: slecht nieuws over drie spelers
Foto: © photonews
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Cercle Brugge heeft in aanloop naar de wedstrijd tegen La Louvière een nieuwe medische update gegeven. Voor groen-zwart is er zowel goed als slecht nieuws. Vooral de lange afwezigheid van Lazare is een stevige tegenvaller, terwijl ook Abdoulie Manneh voorlopig niet inzetbaar is.

De blessure van Lazare blijkt behoorlijk ernstig. De middenvelder liep vorige week tijdens een training een letsel aan de adductoren op en zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen. Cercle verwacht hem pas na Nieuwjaar terug.

Dat bevestigt de medische staf van Cercle Brugge op de officiële website. Ook voor Erick Nunes kwam er deze week vervelend nieuws. Hij moest een training vroegtijdig stopzetten door een open wonde aan zijn been en raakt niet tijdig fit voor de wedstrijd tegen La Louvière.

Ook Manneh langere tijd aan de kant

Daar blijft het niet bij. Abdoulie Manneh kampt met een hamstringblessure en staat volgens de Vereniging een grote maand aan de kant. Cercle moet het de komende weken dus zonder de aanvaller stellen.

Ondertussen werkt Joel Ndala verder aan zijn herstel. Zijn revalidatie verloopt volgens het vooropgestelde schema, al geeft de Vereniging voorlopig geen concrete datum waarop hij opnieuw wedstrijden kan spelen.

Toch ook positief nieuws

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Gelukkig zijn er ook enkele lichtpuntjes voor Cercle. Yago Lincoln, Charles Herrmann en Tayo Adaramola staan alle drie dicht bij een terugkeer op het trainingsveld met de volledige groep. Dat betekent niet noodzakelijk dat het drietal meteen wedstrijdfit is, maar hun nakende aansluiting kan de sportieve staf binnenkort wel opnieuw extra mogelijkheden bezorgen.

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