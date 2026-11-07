Nieuwe naam bij de Rode Duivels maakt meteen één ding duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe naam bij de Rode Duivels maakt meteen één ding duidelijk
Foto: © Photonews

Josué Kongolo behoort tot de twee nieuwkomers in de selectie van Mark van Bommel. De oproep van de verdediger van KRC Genk komt als een verrassing, al sluit ze aan bij zijn recente ontwikkeling. Hij trekt bescheiden, maar met ambitie naar Tubeke.

Josué Kongolo (20) mag zich Rode Duivel noemen. De centrale verdediger van KRC Genk profiteert onder meer van de blessure van Zeno Debast en van de beslissing van Koni De Winter om niet in te gaan op de oproep van Mark van Bommel. Voor Kongolo is het een droom die werkelijkheid wordt, vertelde hij aan Sporza.

Bescheiden naar Tubeke

De Genk-verdediger beseft wel dat zijn eerste selectie niet automatisch veel speelminuten zal opleveren. Tijdens de vorige interlandperiode gaf Van Bommel de centrale verdedigers die normaal in de pikorde volgen amper kansen. Kongolo maakt zich daar echter niet druk om.

"Ik ben al blij dat ik in de selectie zit. Als ik speelminuten zou krijgen, zal ik daar dankbaar voor zijn. Maar het is niet dat ik zal binnenkomen en zeggen dat ik moet spelen. Op training ga ik laten zien wat ik kan en als ik dan minuten verdien, dan bepaalt de coach dat. Maar als ik minuten krijg, zal ik sowieso genieten", aldus Kongolo.

Groeien bij KRC Genk

Dat de bondscoach zijn recente prestaties bij Genk heeft opgemerkt, doet Kongolo zichtbaar plezier. De 20-jarige verdediger voelt zelf ook dat hij stappen heeft gezet tegenover vorig seizoen.

"Ik vind dat ik daar ten opzichte van vorig jaar in ben verbeterd. Dan was ik misschien iets te braaf en had ik te veel respect, nu ben ik blij met hoe ik speel. Ook de stress heb ik afgeleerd. In grote stadions had ik in mijn ogen veel druk, maar dat mag je niet meenemen om te genieten van het voetbal. Nu is dat veel beter."

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Kongolo omschrijft zichzelf als een harde werker die nooit opgeeft, sterk is in de duels en het spel goed leest. Naast het veld is hij naar eigen zeggen rustig, maar zodra de wedstrijd begint, verandert zijn ingesteldheid. "Ik ben een rustig type, maar op het voetbalveld kan ik de klik maken", besluit Kongolo.

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