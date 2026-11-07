Norwich is plots niet te stoppen onder Clement: alweer een afstraffing

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Norwich is plots niet te stoppen onder Clement: alweer een afstraffing
Foto: © photonews

Philippe Clement heeft Norwich City helemaal op de rails gekregen. De Belgische trainer boekte zaterdag zijn vierde overwinning op rij in de Championship en deed dat opnieuw met bijzonder overtuigende cijfers: Bristol City werd in eigen huis met 0-5 van het veld gespeeld.

Daarmee staat Clement inmiddels op 12 op 12. Vooral de laatste twee wedstrijden spreken tot de verbeelding. Dinsdag won Norwich al met 0-4 bij Derby County, waardoor de Canaries in twee opeenvolgende uitwedstrijden negen keer scoorden zonder één tegendoelpunt te slikken.

Norwich stond tegen Bristol City bij de rust met 0-1 voor dankzij Paris Maghoma. Na de pauze ging het plots bijzonder snel. Harry Darling en Andre Brooks zorgden binnen enkele minuten voor 0-2 en 0-3, waarna ook Jovon Makama zich opnieuw op het scorebord zette.

Vier zeges op rij

De ommekeer bij Norwich is opvallend. Voor deze reeks zat Clement nog met drie competitienederlagen op rij, maar daarna veranderde alles. Charlton Athletic werd met 1-3 verslagen, tegen Watford werd een 0-2-achterstand nog omgebogen in een 3-2-zege en vervolgens volgden de ruime uitzeges tegen Derby en Bristol City.

Vooral aanvallend lijkt Clement zijn ploeg nu helemaal gevonden te hebben. Norwich maakte in die vier gewonnen competitiewedstrijden liefst vijftien doelpunten. Tegen Watford kreeg het nog twee goals tegen; in de laatste twee duels hield de defensie telkens de nul.

Clement krijgt Norwich aan het draaien

De Belg benadrukte na de 0-4 bij Derby nog dat hij geen genoegen neemt met gemakzucht. Hij wilde een ploeg zien die ook na een voorsprong bleef jagen op meer. Enkele dagen later kregen zijn spelers opnieuw de kans om dat te tonen.

Het verschil met enkele weken geleden kan nauwelijks groter zijn. Norwich verloor midden oktober nog drie competitiewedstrijden op rij, maar heeft die achterstand nu in sneltempo weggewerkt. Met 12 op 12 en negen doelpunten in de laatste twee wedstrijden lijkt de ploeg van Clement plots een van de meest in vorm zijnde teams van de Championship.

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Derby County Derby County 3-1 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
Portsmouth Portsmouth 1-2 Stoke City Stoke City
Bristol City Bristol City 0-5 Norwich City Norwich City
Wrexham Wrexham 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Preston North End Preston North End 0-0 Southampton Southampton
Birmingham City Birmingham City 0-0 Swansea Swansea
Blackburn Blackburn 0-0 West Ham Utd West Ham Utd
Watford Watford 0-0 Middlesbrough Middlesbrough
QPR QPR 1-1 Lincoln City Lincoln City
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-1 Sheffield United Sheffield United
West Bromwich West Bromwich 0-0 Millwall Millwall
Cardiff City Cardiff City 0-2 Burnley Burnley

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